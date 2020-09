Frank Werner (im Anzug), Vorstand des Sponsors Sparkasse präsentierte in der Innogy Halle Mülheim an der Ruhr das neu formierte Team des 1. BV Mülheim, das in der neuen Saison in der 2. Bundesliga antreten wird: (v.l.) Martin Kretzsschmar, Vorsitzender Lars Erwin, Katharina Altenbeck, Jouyce Grimm, Pasquale Czeckay, Aaron Sonnenschein, Julia Meyer, Jarne Schlevoigt und Teamkapitän Jonathan Rathke.