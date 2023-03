1. BV Mülheim siegt ersatzgeschwächt – Grün-Weiß verliert

Mülheim. Der VfB Grün-Weiß Mülheim hat den Sprung auf Platz ein verpasst – der 1. BV Mülheim hat vor dem Derby Rang vier fest im Visier.

Der VfB Grün-Weiß Mülheim wird sich mit der Badminton-Bundesliga wohl nicht weiter beschäftigen müssen. Nach zwei knappen 3:4-Niederlagen am Wochenende beträgt der Abstand auf Tabellenplatz eins der zweiten Liga zwei Spieltage vor Schluss sechs Punkte.

Ebenso groß ist der Vorsprung der Grün-Weißen auf den Ortsrivalen 1. BV Mülheim. Der Rekordmeister unterlag einmal knapp und gewann einmal deutlich.

VfB Grün-Weiß Mülheim trifft auf starke Berliner

„Berlin war gegen uns bärenstark aufgestellt, hatte beide Dänen mit dabei“, sagte Sven Anstötz, Teammanager und 1. Vorsitzender des VfB Grün-Weiß Mülheim nach der 3:4-Niederlage gegen den Hauptstadtklub. Schon am Tag zuvor hatten die Grün-Weißen gegen den potenziellen Aufsteiger aus Trittau knapp verloren und damit auch die letzte leise Hoffnung auf einen möglichen Aufstieg begraben müssen.

„Selbst wenn wir an diesem Wochenende die Tabellenführung übernommen hätten, hätten wir diese wohl nicht ins Ziel bringen können. Trittau spielt gegen die beiden Abstiegskandidaten, wir haben im Derby ein Duell auf Augenhöhe vor der Brust“, so Anstötz.

1. BV Mülheim ist mit vier Punkte zufrieden

Auch wenn das Hinspiel deutlich an den VfB ging, erwartet er im Rückspiel eine engere Angelegenheit. Auch, weil der 1. BVM mittlerweile besser besetzt ist. Zumindest in der Regel. Am vergangenen Wochenende mussten die Mülheimer mit Dmytry Zavadsky, Stiliyan Makarski, Kaloyana Nalbantova und Cara Siebrecht gleich vier Stammkräfte ersetzen. Trotzdem reichte es in Summe zu vier Punkten. „Das ist vor diesem personellen Hintergrund gut“, so Teammanager Jonathan Rathke.

Nach dem 3:4 beim 1. BC Wipperfeld II lief es beim BC Hohenlimburg wie am Schnürchen. „Der Schlüssel waren die Fünfsatzsiege im Damendoppel und im zweiten Herrendoppel“, so Rathke. Der 1. BVM will mindestens Vierter werden, Grün-Weiß Rang drei halten.

