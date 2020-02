1. BV Mülheim gelingt Überraschungssieg in Wittorf

Mülheim. Dank des Auswärtssieges in Wittorf sind die Mülheimer dem Klassenerhalt in der 1. Bundesliga einen weiteren Schritt näher gekommen.

Damit war im Vorfeld nicht unbedingt zu rechnen. Der 1. BV Mülheim hat das Auswärtsspiel bei Blau-Weiss Wittorf mit 4:3 gewonnen und einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht. Am Doppelspieltag Mitte März haben die Mülheimer nun alles in eigener Hand.

Nahezu in Bestbesetzung konnten die Mülheimer beim Tabellendritten antreten, Alexander Dunn kam am Morgen noch aus Wien eingeflogen, wo er am Samstag noch das Herrendoppel der Austrian Open gemeinsam mit Adam Hall gegen Ruben Jille und Ties van der Lecq gewinnen konnte. Johanna Goliszewski fiel zudem aus, der Rest machte sich auf die vierstündige Fahrt nach Niedersachsen.

Mülheims Schotte überzeugt bei Austrian Open

„Das Team war super eingestellt und hat trotz der langen Anreise ein super Spiel gemacht. Wir waren klar für den harten Fight“, sagte Lara Käpplein nach dem 4:3-Erfolg in Wittorf, der zwei weitere wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt bedeutete.

Spielentscheidend: Zwei der insgesamt vier Fünfsatzmatches gingen an die Mülheimer. Sowohl Alexander Dunn/Callum Hemming im ersten Herrendoppel, als auch Tom Wolfenden/Lara Käpplein gewannen den Entscheidungssatz jeweils souverän.

Niederlagen sind erklärbar und zeigen Verbesserungen

Dass Dunn sein Einzel in fünf Sätzen gegen Sebastian Schöttler verlor, machte Käpplein auch am anstrengenden Wochenende für den Schotten fest. „Er hatte in Österreich eine harte Turnierwoche und dann heute zwei anstrengende Spiele“, so Käpplein. Auch Rachel Sugden unterlag in fünf Sätzen, zeigte sich aber im Vergleich zum Hinspiel deutlich verbessert, als die 17-Jährige der gleichaltrigen Vivien Sandorhazi noch in drei Sätzen unterlegen war.

Die zwei weiteren Punkte für die Mülheimer sicherten das Doppel Dmytro Zavadsky/Tom Wolfenden sowie Zavadsky in seinem Einzel in drei beziehungsweise vier Sätzen.

Mit Selbstvertrauen ins Saisonfinale

„Diesen Gegner in diesem Hexenkessel zu schlagen, gibt noch einmal Selbstvertrauen“, so Lara Käpplein. Mit einem Heimsieg gegen den direkten Konkurrenten TSV Freystadt am 14. März können die Mülheimer den Klassenerhalt perfekt machen. Einen Tag später endet die Saison mit dem Heimspiel gegen den TSV Neuhausen-Nymphenburg.

So haben sie gespielt:

Badminton, 1. Bundesliga

BW Wittorf – 1. BV Mülheim

HD1: Geiss/Durkin – Dunn/Hemming 10:12, 11:9, 8:11, 11:5, 6:11

DD: Sandorhazi/Vislova – Käpplein/Sugden 11:5, 11:9, 7:11, 11:7

HD2: Bednorsch/Pietryia – Zavadsky/Wolfenden 7:11, 6:11, 6:11

HE1: Bednorsch – Zavadsky 5:11, 14:12, 2:11, 8:11

DE: Sandorhazi – Sugden 6:11, 11:4, 11:8, 4:11, 13:11

GD: Durkin/Vislova – Wolfenden/Käpplein 11:3, 7:11, 13:11, 11:13, 4:11

HE2: Schöttler – Dunn 14:15, 11:6, 11:9, 8:11, 9:11