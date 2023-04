1. BV Mülheim gelingt Derby-Revanche gegen Grün-Weiß Mülheim

Mülheim. Saisonende in der 2. Badminton-Bundesliga. Der VfB Grün-Weiß beendet seine Premiere auf Rang drei, das Derby geht aber an den 1. BV Mülheim.

Der VfB Grün-Weiß Mülheim hat seine erste Saison in der 2. Badminton-Bundesliga auf dem dritten Platz beendet, und damit einen Rang vor dem 1. BV Mülheim.

Aber: Das Derby am letzten Spieltag ging mit 5:2 an den Rekordmeister, der sich damit auch für die deutliche Hinspielniederlage revanchierte.

Mülheimer Mannschaften starteten mit Siegen ins Doppel-Wochenende

Um den dritten Platz ging es am Sonntag schon nicht mehr. Der VfB Grün-Weiß hatte am Samstag mit 5:2 beim TV Refrath II gewonnen und damit diesen Rang abgesichert. Alexander Roovers/Vasily Kuznetsov, Maria Kuse/Xenia Kölmel, Björn Joppien/Chenyang Jiang, Björn Joppien und Xenia Kölmel hatten gepunktet. Und auch der 1. BVM war gegen den 1. CfB Köln erfolgreich, beim 4:3-Sieg holten Julia Meyer/Kaloyana Nalbantova, Christopher Skrzeba/Florian Reinhold, Stiliyan Makarski/Julia Meyer und Kaloyana Nalbantova die Punkte.

Trotzdem: Im Derby am Sonntag ging es spannend her und schenken wollten sich die beiden Mannschaften gar nichts. Schon gar nicht, da das Hinspiel mit dem 6:1 für den VfB Grün-Weiß eine mehr als deutliche Angelegenheit war.

1. BV Mülheim musste sich erst noch finden

„Damals musste sich unser Team noch finden“, sagte BVM-Teammanager Jonathan Rathke. Dass passierte im Laufe der Rückrunde, in der die Mülheimer nur noch drei Niederlagen kassierten. „Der Trend hat immer mehr nach oben gezeigt“, so Rathke.

So auch am Sonntag, als Stilliyan Makarski und Jarne Schlevoigt die Gastgeber vor den Augen von 160 Zuschauern und Oberbürgermeister Marc Buchholz, der Julia Meyer und Jarne Schlevoigt als Team des Jahres ehrte, gegen Alexander Roovers und Vasily Kuznetsov in Führung brachten. Lea-Lyn Stremlau und Maria Kuse glichen in einem packenden Fünfsatzmatch gegen gegen Kaloyana Nalbantova und Meyer aus, das zweite Herrendoppel ging in fünf Sätzen an den Rekordmeister. Christopher Skrzeba und Florian Reinhold bezwangen Björn Joppien und Chenyang Jiang.

Alexander Roovers konnte mit seinem Sieg gegen Karl Sufryd ein letztes Mal ausgleichen, dann machten Kaloyana Nalbantova, Schlevoigt/Meyer und Stiliyan Makarski den Sieg für den 1. BV Mülheim perfekt.

Zufriedenheit bei beiden Mülheimer Vereinen

„Das war ein versöhnlicher Saisonabschluss. Die Saison mit einem Sieg zu beendet ist immer schön, das Team ist happy“, freute sich Jonathan Rathke.

Auch Sven Anstötz, erster Vorsitzender und Teammanager beim VfB Grün-Weiß Mülheim war zufrieden: „Das war doch ein toller Saisonabschluss für die Zuschauer. Dem 1. BVM gelingt im Derby die Revanche und wir stehen als Liganeuling am Ende auf Platz drei.“ Im September geht es dann von vorne los.

