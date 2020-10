Der 1. BV Mülheim bittet am Samstag und Sonntag zum Berliner Wochenende. Das Badminton-Zweitliga-Team empfängt beim Doppelheimspieltag mit dem SV Berliner Brauereien (Sa. 15 Uhr), und der SG EBT Berlin (So., 15 Uhr) gleich zwei Gastmannschaften aus der Hauptstadt.

Der fünfte und sechste Spieltag findet aus Platzgründen in der Westenergie-Sporthalle statt. Rund 60 Zuschauer sind dabei unter Einhaltung der Corona-Schutzbestimmungen zugelassen.

Mülheim ist gegener Berliner Brauereien der Favorit

Am Samstag gehen die Gastgeber als absoluter Favorit in die Partie und wollen dieser Rolle auch gerecht werden. Denn die Mannschaft des SV Berliner Brauereien steht bislang ohne Punktgewinn am Tabellenende.

„Da wollen wir auf jeden Fall die Punkte holen“, sagt Jonathan Radtke, Mannschaftsverantwortlicher des 1. BV Mülheim. Schon in der Vorsaison konnten die Mülheimer beide Begegnungen für sich entscheiden. Zur neuen Saison haben sich die Berliner nicht unbedingt verstärkt. „Eigentlich eher im Gegenteil“, meint Rathke. Denn der an Position eins gesetzte Jugendnationalspieler Kian-Yu Oei wird nicht dabei sein. Er fehlt den Gästen schon seit Saisonbeginn verletzungsbedingt. Bei den Mülheimern sind dagegen laut dem Mannschaftsverantwortlichen alle fit, ohne dass er mehr verraten möchte.

Mit der SG EBT Berlin wartet ein harter Brocken

Am Sonntag dürfte es dagegen schwerer werden für die Hausherren. Denn dann erwarteten sie den Tabellensiebten zum Duell. Zwar blickt die SG EBT Berlin ebenfalls auf eine eher maue vergangene Spielzeit zurück, hat aber zur neuen Saison personell aufgerüstet. So gehört dem Kader der Gäste unter anderem Marc Zwiebler, Deutschlands bisweilen erfolgreichster Badminton-Spieler an. Der 36-Jährige hat während seiner Laufbahn unter anderem neun deutsche Meisterschaften und 14 Titel der europäischen Wettkampfserie Badminton Europe Circuit geholt. Nach seiner Karriere hat es den zweimaligen Olympiateilnehmer dann beruflich nach Berlin verschlagen, weshalb er nun für den dortigen SG EBT aufschlägt. Aber auch der an eins gesetzte Däne, Philip Illum Klindt, sei sehr stark einzuschätzen, meint Rathke.

Die Mülheimer haben nur zwei Punkte mehr gesammelt, aber schon einen Spieltag mehr absolviert. Mit einem doppelten Erfolg an diesem Heimspieltag-Wochenende könnte der 1. BVM näher an die Spitzengruppe der Tabelle heranrücken. Wer sich die Spiele anschauen möchte, sollte sich vorab anmelden. Dies ist online unter folgenden Link möglich: xoyondo.com/dp/BgdfBiS0LhIdrJi.

