0:0 – Rot-Weiß Mülheim beendet Niederlagenserie

Mülheim. Mit einem torlosen Unentschieden in Klosterhardt hat der SV Rot-Weiß Mülheim in der Fußball-Bezirksliga seine Niederlagenserie beendet.

Nach sechs Niederlagen in Serie haben die Bezirksliga-Fußballer des SV Rot-Weiß Mülheim den sechsten Punkt in der laufenden Saison eingefahren. Bei Arminia Klosterhardt II wäre aber noch mehr als ein torloses Unentschieden drin gewesen.

„Die Jungs hätten sich heute den Sieg verdient gehabt“, meinte Trainer Gerhard Gayk. In der 88. Minute hatte Etienne Wandel nach einem Zuspiel von Bruder Robin das Siegtor auf dem Fuß. Rot-Weiß hatte ohnehin in Halbzeit zwei mehr vom Spiel. Die erste ging an die Oberhausener.

Unentschieden geht in Ordnung

„Das Unentschieden geht schon in Ordnung aber es war heute mehr drin. Leider hat uns in den letzten Minuten einfach die Kraft gefehlt“, meinte Gayk.

Arm. Klosterhardt II – RW Mülheim 0:0

RWM: Sand – Okon, Christmann, Kathmann, Nipper – Masen, Schmitz – Zimmermann, R. Wandel, E. Wandel – Cinar