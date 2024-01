Basketball Zweitregionalligist BGL peilt in Sechtem Zwischenziel an

Kamp-Lintfort Die Zweitregionalliga-Basketballer der BG Lintfort starten bei den Sechtem Toros ins neue Jahr und schließen die Hinrunde ab.

Für die Zweitregionalliga-Basketballer der BG Lintfort steht Samstag nicht nur der Start ins neue Jahr, sondern gleichzeitig auch der Abschluss der Hinrunde auf dem Programm. Ab 18.15 Uhr ist die Mannschaft von Trainer Marcel Buchmüller bei den Sechtem Toros in Bornheim zu Gast.

In der Nähe von Bonn möchte die BGL naturgemäß dominant auftreten und zwei Punkte einfahren. Zumal sie mit einem Sieg die Hinrunde auf dem siebten Platz und damit als bestes Team der unteren Tabellenhälfte abschließen könnte. „Wir haben schon im November gesagt, dass wir von einer durchaus zufriedenstellenden Hinserie sprechen können, wenn wir nach dem Sechtem-Spiel mit einer Bilanz von fünf Siegen und sechs Niederlagen dastehen würden“, so BGL-Coach Buchmüller. Dieses Ziel wäre mit einem Erfolg bei den Toros erreicht.

Toros sind aktuell Vorletzter – mit einem Sieg weniger

Doch einfach wird die Aufgabe nicht. Die Sechtemer belegen aktuell zwar nur den vorletzten Tabellenplatz, haben aber auch nur eine Niederlage weniger kassiert und könnten mit einem eigenen Erfolg aufgrund des dann besseren direkten Vergleichs sogar die BGL überholen. „Unten geht alles enorm eng zu, nach dem Tabellenbild schaue ich daher überhaupt nicht. Sondern nur darauf, dass wir unsere eigenen Vorhaben in die Tat umsetzen.“

Buchmüller, der am Samstag wohl noch auf Mark Sengutta verzichten muss, aber auf Oskar Mellmann bauen kann, weiß sehr wohl, dass die eigene Situation in wenigen Wochen schon wieder deutlich schlechter aussehen kann – in den ersten drei Spielen der Rückrunde wartet nämlich das aktuelle Spitzentrio der Liga auf die BGL. „Ein Sieg in Sechtem wäre daher schon wichtig“, so Buchmüller.

