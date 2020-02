Zweitregionalligist BG Lintfort stürzt bei TG Stürzelberg

Erik Peltz (weiß) versucht sich hier im Hinspiel gegen Björn Missbach (links) und Lutz Nowak durchzusetzen. Doch das Rückspiel in Stürzelbach ging mit 70:78 verloren.

Kamp-Lintfort. Zehn Akteure kann Tobias Liebke mit nach Dormagen nehmen. So verliert die BG Lintfort in der 2. Basketball-Regionalliga bei der TG Stürzelbach.

Mark Sengutta und Paul Krüger hatten sich beim Basketball-Zweitregionaligist BG Lintfort für die Partie bei der TG Stürzelberg kurzfristig krank abgemeldet. So reiste BGL-Coach Tobias Liebke lediglich mit zehn Akteuren nach Dormagen, weil auch Jochen Durdel nach seiner zweiten Hand-OP noch nicht wieder fit ist. Liebke bastelte zwar an der optimalen Aufstellung, doch am Ende kassierte sein Team eine 70:78 (35:43)-Niederlage. Der angestrebte Sprung auf den Platz sechs blieb aus. Den hat Stürzelberg vorerst für sich zementiert.

Tobias Liebke ließ seine Mannschaft von der Leine, suchte bei der personellen Situation die Flucht nach vorne. Doch da spielten die Gastgeber nicht mit. In der Abwehr ließen die Lintforter dem TGS zu viel Raum, der umgehend von treffsicheren Außenschützen genutzt wurde. Doch noch hielten die Gäste mit. Das zweite Viertel begann die BGL mit 18:23 – und holte diesen Rückstand auch nicht mehr auf.

Hektik und Härte in Durchgang zwei

Hektik im zweiten Durchgang, in dem es auch härter zur Sache ging. Damit kam Lintfort nicht gut zurecht. Mit acht Punkten Rückstand ging es in die Kabine, in der Liebke sein Team animierte die eigene Spielidee weiter zu verfolgen. Es fruchtete nicht.

TG Stürzelberg kaufte der BGL mit ihrer harten Spielweise den Schneid ab, baute seine Führung aus, weil die Gäste nichts mehr trafen – auch keine Freiwürfe. Mit 45:66, also satten 21 Punkte Rückstand, ging’s ins letzte Viertel. Jetzt hatte die BGL die Nase voll, erzeugte deutlich mehr Druck, schnappte sich die Bälle und brachte sie im gegnerischen Korb unter. Allerdings zu spät. Die Partie ist bereits vorher entschieden worden.

„Die erste Halbzeit war ausschlaggebend, Stürzelberg hat das da einfach sehr gut gemacht. Zudem stimmte heute auch unsere Trefferquote nicht. Trotzdem bin ich stolz darauf, welche Reaktion wir im Schlussviertel noch einmal gezeigt haben“, haute Tobias Liebke in seiner Analyse nicht einfach drauf. „Jetzt können wir die Karnevalspause nutzen, um wieder Kraft zu tanken und freuen uns dann auf die beiden Heimspiele in Serie.“

BGL: Mellmann (24), Peltz (13), Feige (12), Juskovic (10), Achtermeier (4), Roschewski (3), Wittich, Middeldorf (beide 2)