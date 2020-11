Zweitligisten streiten über Saisonfortführung

Die 2. Volleyball-Bundesligen der Damen und Herren haben unter der Woche Videokonferenzen durchgeführt, um über den weiteren Verlauf der Saison zu diskutieren. „Es kocht und brodelt“, fasst Jürgen Sabarz, Pressesprecher des Moerser SC zusammen. Der Grund: Einige Vereine streben unter den derzeit geltenden Corona-Schutzmaßnahmen zumindest eine Saisonunterbrechung, wenn nicht sogar einen kompletten Abbruch an. Dabei haben die 1. und 2. Bundesliga die Erlaubnis, unter Einhaltung der erarbeiteten Vorgaben zu spielen und zu trainieren.

In der 2. Bundesliga Nord sind bei den Herren bislang alle Spiele ordnungsgemäß nach den neuen Vorgaben abgewickelt worden. „Vor den Spielen müssen die beteiligten Akteure einen Schnelltest über sich ergehen lassen“, so Sabarz. So wie am letzten Wochenende, als Moers in Braunschweig antrat. MSC-Team-Manager Hans-Peter Heisig: „Wir folgen den Vorgaben, weil wir spielen wollen. Für den Doppelspieltag am kommenden Wochenende haben wir die schriftlichen Zusagen von Neustrelitz und Frankfurt.“

Drei Kellerkinder der Nord-Gruppe wollen den Stopp

Auf der letzten VBL-Videositzung plädierten zwei Westvertreter (Essen, Bocholt) und ein Team aus dem Norden (Braunschweig) für einen Saisonstopp. Ihre Gemeinsamkeit: Sie rangieren mit höchstens zwei Zählern auf dem Konto im Tabellenkeller.

„Der Essener Verein Humann will seine Herren von der Landesregierung offiziell als Amateure einstufen lassen und mit diesem Argument die VBL aushebeln“, weiß Sabarz. „Überdies hat man wohl bei der Stadt Essen über eine Hallenschließung ein Trainingsverbot und Spielverbot - zunächst für ein Spiel - erreicht.“

Sabarz weiter: „Der Fall VV Humann Essen ist von absoluter Brisanz für ganz Volleyball Deutschland. Denn: die Damenmannschaft des VC Allbau Essen spielt auch in der Bundesliga Nord, hat bis jetzt alle Regularien mit einem enormen Kostenaufwand erfüllt und muss nun fürchten, durch die Humann-Avancen bei der Stadt Essen seine Trainingszeiten - und damit auch die Spielmöglichkeiten - zu verlieren.“

So muss die eigentlich für Samstag angesetzte Partie der Essener Herren gegen Kiel neu angesetzt werden. Die beiden Heimspiele von Bitterfeld-Wolfen gegen Schüttorf und Baden dagegen finden regulär statt – so wie nach jetzigem Stand auch die beiden Heimpartien der Moerser Adler gegen Neustrelitz (14. November/18 Uhr) und Frankfurt (15. November/16 Uhr).