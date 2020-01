Kamp-Lintfort. Für die Zweitliga-Handballerinnen des TuS Lintfort fängt das neue Jahr nicht gut an: drei Auswärtsspiele, drei Niederlage. Auch in Zwickau.

Zweitligist TuS Lintfort verschläft in Zwickau Halbzeit eins

Drei Auswärtsspiele, drei Niederlage: Aus Sicht der Zweitliga-Handballerinnen des TuS Lintfort fängt das Jahr 2020 nicht gut an: Allerdings waren die Hürden auch ziemlich hoch.

Erst nach Harrislee (20:26), dann in Buchholz-Rosengarten (18:25) und jetzt bei Sachsen Zwickau. Die Mannschaft um Trainerin Bettina Grenz-Klein unterlag zum Rückrundenauftakt in Zwickau vor gut 620 Zuschauern mit 25:30 (7:17).

Teilweise hilflos

Lintfort bot grausige erste 30 Minuten. Die Mannschaft war überhaupt nicht präsent, wirkte von Beginn an schläfrig und teilweise auch hilflos. Insbesondere der Offensivauftritt krankte. Den TuS-Spielerinnen unterliefen viele persönliche Patzer, zudem wurden oft die falschen Entscheidungen getroffen. Ein weiteres gravierendes Manko war die Trefferquote. Die Abschlüsse waren schwach und harmlos. Lintfort konnte während des ersten Durchgangs überhaupt keine Gefahr auf die Zwickauer Abwehr ausüben.

Ganz anders natürlich der Auftritt der Gastgeberinnen. Das Team war bis in die Haarspitzen motiviert, gewillt, die 25:27-Hinspielniederlage vergessen zu machen. Die BSV-Spielerinnen waren heiß und schlugen ein enormes Tempo an. Lintfort wurde in seinem Wirken immer unsicherer, hatte schlichtweg nicht die Mittel, um den BSV-Express zu stoppen.

TuS-Trainerin Bettina Grenz-Klein fand wohl in der Halbzeitansprache die richtigen Worte, rüttelte ihr Team wach, forderte vor allem für Durchgang zwei eine Reaktion.

Die TuS-Spielerinnen agierten fortan mit einer deutlich verbesserten Körpersprache, brachten mehr Ruhe in die Offensive, aber vor allem mehr Entschlossenheit in den Abschluss – gut war zudem nun das Spiel über den Kreis.

„Die erste Halbzeit war aus unserer Sicht richtig schlecht“, ärgerte sich TuS-Trainerin Bettina Grenz-Klein, deren Stimme mächtig gelitten hatte. „Aber wir haben in Durchgang zwei eine Reaktion gezeigt und das Spiel gegen einen starken Gegner ordentlich zu Ende gebracht.“

TuS: Vandewal 9/7, Lambertz 4, van Hulten 2, Klein 2, van Nijf 2, Willing 2, Graef 1, Ueffing 1, Kaiser 1, Kunert 1.