Zweitligist TuS Lintfort holt Sidney Lupisella

Kamp-Lintfort Die 20-Jährige kommt vom Drittligisten Borussia Dortmund II und wird mit einem Zweifachspielrecht für beide Vereine ausgestattet

Der TuS Lintfort gehört nach wie vor zu den absolut positiven Überraschungen der 2. Handball-Bundesliga der Frauen. Doch es gilt die Mannschaft auch weiterhin punktuell zu verstärken. Um für alle Eventualitäten gewappnet zu sein, hat der TuS Lintfort jetzt noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Vom Drittligisten Borussia Dortmund II kommt Spielmacherin Sidney Lupisella. Die 20-Jährige wird mit einem Zweifachspielrecht ausgestattet und kann deshalb für beide Teams auflaufen.

„Ich freue mich, dass wir eine junge, talentierte Spielerin für die Spielmacherposition gefunden haben. Sydney kann Maxime Drent entlasten und gleichzeitig den Schritt in die 2. Liga machen“, freut sich TuS-Trainerin Bettina Grenz-Klein.

Junge Spielmacherin wird vom Deutschen Handball Bund zum Lehrgang eingeladen

Angefangen hat Sydney Lupisella mit fünf Jahren beim Werler TV. Mit 16 Jahren ist sie zum HTV Hemer gewechselt und ist dort Oberliga-Meisterin geworden. In der A Jugend hat sie bei diesem Verein in der Jugendbundesliga gespielt. Nach drei Spielzeiten wechselte sie dann zum BVB Dortmund.

Die junge Spielmacherin wurde sogar vom Deutschen Handball Bund zu einem Lehrgang eingeladen – doch letztendlich entschied sich das Talent aufgrund ihrer doppelten Staatsbürgerschaft für Italien. „Ich freue mich bald für den TuS Lintfort in der 2. Bundesliga spielen zu können“ erklärt Sydney Lupisella. „Ich bin glücklich, die Chance zu bekommen, viel dazuzulernen.“ Ihr erster Einsatz ist jedoch erst am 9. Dezember im Auswärtsspiel in Bremen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Region