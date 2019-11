Zweitligist Moerser SC unterliegen dem FC Schüttorf 09

Moers. Nach der 0:3-Niederlage zuletzt beim Tabellenführer CV Mitteldeutschland verlieren die Zweitliga-Volleyballer vom Moerser SC auch ihr Heimspiel.

Rückschlag für den Moerser SC: Nach der 0:3-Niederlage am vergangenen Wochenende im Spitzenspiel beim Tabellenführer CV Mitteldeutschland haben die Volleyballer am Samstagabend in der 2. Bundesliga Nord auch ihr Heimspiel gegen den FC Schüttorf verloren. Vor 288 Zuschauern unterlagen die Moerser „Adler“ mit 2:3 (19:25, 25:23, 24:26, 25:21, 9:15). Doch MSC-Trainer Hendrik Rieskamp bezeichnete den Zähler, den es dafür gab, aber als „gewonnenen Punkt“.