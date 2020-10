Zwei Spiele Sperre: Fichte Lintfort ohne Spielmacher Khan

Kamp-Lintfort. Beim Titelfavoriten VSF Amern am Sonntag muss Fußball-Landesligist Fichte Lintfort ohne den gesperrten Hilal Ali Khan im Mittelfeld auskommen.

Eigentlich hätte sich Volker Hohmann dringend mal eine Fußballwoche ohne Stress gewünscht. Ob sich das Ansinnen des Cheftrainers von Landesligist Fichte Lintfort realisieren lässt, ist allerdings fraglich. Mit dem Abgang von Torjäger Florian Ortstadt zu Ligakonkurrent SV Hönnepel-Niedermörmter hat sich eine nervende Baustelle zwar erledigt. Dafür warten nun auf die Fichte-Elf drei Auswärtsspiele innerhalb von sieben Tagen. Los geht es am Sonntag (15 Uhr) bei Ligafavorit VSF Amern, am Mittwoch steigt das Nachholspiel bei der SGE Bedburg-Hau, kommenden Sonntag steht die Partie bei Aufsteiger VfL Tönisberg an.

Die Vorzeichen könnten für die Lintforter durchaus günstiger sein. Spielmacher Hilal Ali Khan wurde für seine Rote Karte nach Ende der Heimpartie gegen Hö-Nie wegen Schiedsrichter-Beleidigung für zwei Spiele gesperrt. Coach Hohmann sucht also nicht nur Startersatz für Mittelstürmer Ortstadt, sondern auch einen Sechser für Khan.

„Die Mannschaft hat sehr gut trainiert, wird haben eine Reihe von Möglichkeiten“, bekräftigt der Trainer. Neben dem bisher starken Marvin Ehis, aktuell neben dem überragenden Innenverteidiger Leslie Rume sowie Spielmacher Hilal Ali Khan sicherlich stärkster Fichte-Akteur im Aufgebot, könnte Sascha Tenbruck im defensiven Mittelfeld eine neue Chance erhalten.

Fichte-Angriff: Julian Thiel als erste Alternative

Die Alternativen für vorn sind vielfältiger. Angriffsbrecher Julian Thiel, der in drei Partien immerhin schon zwei Treffer aufs Konto gebracht hat, dürfte für Ortstadt erste Alternative sein. Gegen Hönnepel war in der Offensive auch Nikola Serra unterwegs. Tim Konrad spielte beim 1:2 gegen Fischeln neben Ortstadt. Dazu könnte der Trainer einen seiner beiden schnellen Außenstürmer nach innen ziehen: Gabriel Derikx oder auch Robin von Radecke.

Ob Coach Hohmann überdies auf der Rechtsverteidigerposition reagieren muss? Baris Özcelik soll bei Ligakonkurrenten im Gespräch sein (wir berichteten). „Ich gehe mit der Situation sportlich und fair um und werde Baris, wie immer, nach seiner Trainingsleistung beurteilen“, versichert Hohmann. In drei Punktspielen hat der Trainer stets auf den Fichte-Routinier gesetzt: zweimal als Außenverteidiger, beim 4:0 gegen Praest auch in der Innenverteidigung. Da zeigte Özcelik gegen den Emmericher Aufsteiger eine vorzügliche Partie.