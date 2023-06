Zoe Fajar Hellegers holt den Titel der Rheinischen Meisterin

Rheurdt. Beim RuFV Rheurdt werden nicht nur die Rheinischen Meisterinnen und Meister in den Kutschen gesucht. Es geht dort auch um eine Weltmeisterschaft.

Beim Reit- und Fahrverein (RuFV) Rheurdt, bekanntlich Landesstützpunkt Fahren vom Pferdesportverband Rheinland, wurden die Rheinischen Meisterinnen und Meister in den unterschiedlichen Kutschen gesucht. Und obendrein war es auch die erste Sichtung der Para-Fahrerinnen und -Fahrer für deren Weltmeisterschaften vom 24. bis 27. August, die gleichzeitig mit der Europameisterschaft der Vierspänner im niederländischen Exloo ausgetragen werden. Der RuFV Rheurdt präsentierte sich einmal mehr als hervorragender Gastgeber. Auf der Anlage tummelten sich die verschiedenen Ponys- und Pferderassen und alle Geschlechter, Altersklassen der Fahrerwelt auf den Kutschböcken. Gefahren wurden in den Klassen A bis M*, was für hochkarätigen Sport sorgte.

Los ging es traditionell mit der Dressur, wobei die Ein- und Zweispänner, jeweils unterteilt in Ponys Pferde, sowie auch die Vierspänner Ponys der Klasse M den Anfang machten. Ihre Prüfungen hatten für die Kombination und damit auch für die Vergabe des Rheinischen Meistertitels Relevanz. Weiter ging es mit der ersten Sichtung im Para-Fahren, bevor in der Klasse A erst die Ponys und anschließend die Pferde auf dem Programm standen.

Am zweiten Tag besichtigten alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer frühmorgens die Geländestrecke mit den natürlichen und den neugebauten Hindernissen.

Patricia Großerichter startete in Rheurdt bei den Para-Fahrerin Richtung WM. Foto: RuFV Rheurdt

Sichtung für die Para-Weltmeisterschaft

„Auf Grund der Routine starteten hier die Fahrerinnen und Fahrer der Klasse M zum Schluss und ließen den Teilnehmern der Klasse A sowie den Para-Fahrern den Vortritt“, sagt Beate Günther vom ausrichtenden Verein. „Nach einer Aufwärmstrecke mit Start und Ziel an der Kirchstraße in Rheurdt erfolgte dann, nach dem Vet-Check durch die Tierärztinnen der Start für die Geländestrecke mit den insgesamt bis zu fünf Hindernissen je nach Leistungsklasse.“ Ein ordentliches Programm.

Die Gespanne mussten auf ihrem Weg erst zum Hindernis im Wald, dann zum Deutschland-Hindernis, was aber nur von den Gespannen der Klasse M und den Para-Fahrerinnen und -Fahren angesteuert wurde. Nach einer weiteren Wegstrecke wartete das „Lemken“-Hindernis, ein Quader-Labyrinth mit Hügel. Danach ging es zum Wassergraben, eine letzte Runde rund ums Feld zum letzten Hindernis, den neugebauten Dreiecken. Im Zielbereich wurden alle Fahrerinnen und Fahrer sowie die Tiere mit Wasser versorgt. Lediglich ein 4-Vierspänner-Zug kam nicht bis ins Ziel. Doch alle Beteiligten schafften die Strapazen trotz des heißen Wetters. Die Mitglieder und Helfer vom RuFV Rheurdt kümmerten sich im Ziel auch um Mensch und Tier.

Der dritte Tag ist sportlich, dynamisch und temporeich

Am dritten Tag ging es sportlich, dynamisch und temporeich mit Stil und Fingerspitzengefühl rund. Das Hindernis-Kegel-Fahren stand auf dem Programm. Fallen in diesem Parcours die Bälle, bedeutet das Minuspunkte.

Am Ende wurden dann nicht nur die Siegerinnen und Sieger sowie alle Platzierten des Tages und der Kombinationswertung gekürt, sondern auch die Rheinischen Meister.

Sehr zur Freude des ausrichtenden Vereins hängte sich in der Klasse der Ponyfahrer die 16-jährige Schülerin Zoe Fajar Hellegers, vom gastgebenden RuFV Rheurdt, die Schärpe der Rheinischen Meisterin um. Silber gewann Pia Schleicher, deren Eltern ebenfalls den Sport betreiben und in Krefeld den Fahrstall Schleicher unterhalten. Bronze ging an Jan Rademacher von den Fahrsportfreunden Dingdener Heide. Er war der einzige, der nicht aus der Rheinischen Jugend kam, obwohl in Rheurdt keine Jugendwertung ausgefahren wurde.

Heinz Künstler wurde mit über 80 Jahren einmal mehr Rheinischer Meister Foto: RuFV Rheurdt

Heinz Künstler, Meister mit über 80 Jahren

In der Klasse der Gespannfahrer Pferde, zeigte sich dann mit Heinz Künstler von der RSG Hübeck-Grefrath, ein Urgestein der Fahrsportler, der mit über 80 Jahren den elften Rheinischen Meistertitel holte, vor der amtierenden und mehrfachen deutschen sowie Weltmeisterin im Para-Fahren Alexandra Röder vom RV Rheinische Höhen und der Drittplatzierten Ursula Hüsges vom RV Osterath.

Bei den Zweispännern Pony ging die Goldmedaille einmal mehr an Tobias Müskens vom RFV „von Driesen“ Asperden-Kessel. Silber holte Leon Calligaris vom FSF Reichshof und Bronze Erich Gerards aus Wegberg. Gold bei den Zweispännern Pferde gewann Max Berlage aus Nettetal, vor Andreas Wintgens aus Übach-Palenberg und Anja Sander vom RV Lippe-Bruch-Gahlen. Den Goldtitel für den Vierspänner Pony sicherte sich Jennifer Hüllenkremer mit ihrem Shettygespann vor Daniel Braun (beide vom FSF Reichshof) und der Drittplatzierten Jana Lörwald vom RFV Hardter Wald.

