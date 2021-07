WVV-Pokal: Moerser SC erwartet Angstgegner TuS Mondorf

Moers. In der 2. Volleyball-Bundesliga hat der Moerser SC gegen TuS Mondorf noch nie gewonnen. Nun geht es gegen den Angstgegner im WVV-Pokal-Halbfinale.

Wie gewinnt man gegen den TuS Mondorf ein Volleyballspiel? Die Verantwortlichen beim Zweitligisten Moerser SC dürften darüber spätestens dann nachdenken, wenn am 2. August die Saisonvorbereitung im Enni-Sportpark in Rheinkamp aufgenommen wird. Das Team von Trainer Hendrik Rieskamp sieht sich in der neuen Spielzeit gleich dreimal den Mondorfern gegenüber: Zu den beiden Zweitliga-Vergleichen gesellt sich nun auch noch das WVV-Pokalhalbfinale.

Die Partie wird am 26. September um 16 Uhr in Rheinkamp ausgetragen. Immerhin Heimvorteil, könnte man da sagen. Gegen das Team aus Bonn ist der MSC allerdings in drei Zweitliga-Pflichtspielen seit dem Aufstieg der Mondorfer 2019 sieglos. In der ersten Saison kam es wegen der Corona-Pandemie nur zu einem Treffen. In der vergangenen Spielzeit taten die Niederlagen gegen die Blau-Roten im Kampf um den Bundesliga-Aufstieg besonders weh. In der Hartberghalle verlor der MSC zum Hinrundenstart mit 1:3, das Heimspiel ging trotz einer guten Leistung mit 18:20 im fünften Tiebreaksatz ebenso in die Binsen.

Moerser SC: Heimspiel gegen Düren als Belohnung

Sollte nun gegen Mondorf der erste Sieg glücken, wartet im Finale um den DVV-Einzug am 10. Oktober der VV Humann Essen. Pikant: Am 9. Oktober, tags zuvor, steht in Essen schon der Zweitliga-Vergleich mit dem MSC im Spielplan.

Der WVV-Sieger darf sich auf ein Heimspiel im DVV-Pokal gegen die Powervolleys aus Düren freuen, in der vergangenen Saison immerhin drittbestes Bundesliga-Team. Das Spiel wäre für das erste November-Wochenende in Rheinkamp angesetzt. Voraussetzung ist allerdings, dass der MSC erst einmal den Negativlauf gegen den TuS Mondorf Ende September stoppen kann. Mit einer verstärkten Mannschaft ist das der Crew um Cheftrainer Hendrik Rieskamp allerdings zuzutrauen.

