WSK: Kart-Talent Luis Esser überzeugt in Italien

Neukirchen-Vluyn. Luis Esser aus Neukirchen-Vluyn fährt perfektes Halbfinale, hat aber Pech im Finale des WSK-Rennens der X30-Senioren in Lonato del Garda.

Mit der Leistung über weite Strecken sehr zufrieden, mit dem Endresultat unverschuldet nicht: So lautete das Fazit von Luis Esser nach seinem ersten WSK-Rennen bei den X30-Senioren im Kartsport in Lonato del Garda. Gleich 49 Motorsportler gingen in Italien an den Start, wo sich Esser immer besser zurechtfand und von Heat zu Heat steigerte. In den Pre-Finals wurden schließlich die jeweils 18 Fahrer für das Finale ermittelt.

Der Neukirchen-Vluyner fuhr in seinem Halbfinale von Position 13 aus sehr stark bis auf Platz sieben nach vorne. „Er hat ein perfektes Rennen abgeliefert, selbst der Kommentator im Live-Stream hat ihn sehr oft erwähnt“, freute sich Thomas Esser, Vater des 17-Jährigen.

Mit dreckigen Reifen im Finale ohne echte Chance

Im Finale startete Luis von Platz 21. „Mit seiner Pace hätte es eigentlich für Platz zehn bis 15 Reichen sollen, aber es kam anders. Luis war nach der fünften Runde auf Platz 17, aber Kevin Latinga meinte, Luis einfach mal über das Kart zu fahren und Luis kam von der Strecke ab“, so Thomas Esser. „Er konnte sich zwar wieder fangen, aber wenn die Reifen dreckig sind, dann brauchen die so vier Runden, bis sie wieder da sind, wo sie sein sollten. Das kann man im Finale nicht mehr aufholen. Durch die unfaire Aktion von Latinga hat Luis zwölf Plätze verloren und kam nur noch als 27. ins Ziel, was ärgerlich ist.“

Trotzdem bot Luis Esser bei seinem ersten WSK-Rennen der X30-Senioren den Top-Fahrern Paroli auch sein Team AT Motorsport war mehr als zufrieden mit der Leistung. Den Sieg sicherte sich der Italiener Brando Pozzi (M2 Racing/Tony Kart).

Am kommenden Wochenende steht für Luis Esser Training in Liedolsheim (bei Karlsruhe) an, ehe es nach einem freien Wochenende erst nach Mariembourg in Belgien zum Kollektiv-Test der starken Belgischen Serie und anschließend direkt erneut nach Lonato zum ROK-Wintercup geht.

