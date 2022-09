Wolfgang Ritte holt in Erding seinen 100. DM-Titel

Am Niederrhein. Gleich vier Deutsche Meistertitel für die Stabhochsprungfamilie Ritte bei der Senioren-DM – Thomas Schroers vom VfL Repelen siegt im Diskuswurf.

Gleich vier Deutsche Meistertitel und einen zweiten Platz holte sich die Stabhochsprungfamilie Ritte bei den letzten Deutschen Stadionsmeisterschaft der Leichtathletik-Senioren in diesem Sommer. Mutter Ute in der Altersklasse W70, Christina in der W40, Vater Wolfgang in der M65 und Dr. Thomas Ritte in der M40. Wolfgang Ritte holte dabei seinen 100. Deutschen Meistertitel. Für die Wettkämpfe hatte der Deutsche Leichtathletikverband in die altbayerische Herzogstadt Erding geladen.

Mit dabei war auch Diskuswerfer Thomas Schroers in der Altersklasse M55 vom VfL Repelen, der ebenfalls als Deutscher Meister zurück an den Niederrhein reisen konnte.

Drei von vier: (von links) Wolfgang, Ute und Thomas Ritte. Foto: Ritte

Für die Stabhochsprungfamilie war das Wetter mit Kälte und Nässe allerdings alles andere als optimal. So traten Thomas und Wolfgang Ritte extra mit stark verkürztem Anlauf an, um keine gesundheitlichen Risiken einzugehen. Das Familienquartett ging in ihren Altersklassen jeweils als Titelverteidiger an den Start. Und alle verteidigten auch ihren Titel. Thomas Ritte übersprang 4,20 Meter, Wolfgang Ritte 3,30 Meter, Christina Ritte neue Jahresbestleistung von 3,15 Meter und Ute Ritte 2,30 Meter, wobei sie bei 2,45 Metern ihren eigenen Europarekord knacken wollte – was ganz knapp nicht geklappt hat.

Timo Ritte muss abbrechen

Timo Ritte wurde mit 3,50 Metern Vierter, wobei mehr drin gewesen war. Doch er musste bei 3,60 Meter wegen einer Oberschenkelzerrung den Wettkampf abbrechen.

Auch der Repelener Thomas Schroers ließ sich von den widrigen Wetterumständen nicht beeindrucken. Als Deutscher Seniorenmeister im Diskuswerfen kam er aus Erding zurück. Auf diesen Tag hatte der Leichtathlet jahrelang hingearbeitet. Am Ende passte alles, obgleich nichts zusammenlief. Nasser Ring, kaltes Wetter, doch im sechsten uns letzten Versuch haute er schließlich einen raus. Der 1,5 Kilogramm schwere Diskus flog 45,41 Meter weit.

Kein anderer Konkurrent konnte da mithalten. Schroers siegte mit mehr als zwei Metern Vorsprung auf Robert Ingenbleek von der LG Eder, der 42,92 Meter weit warf. Bei der Siegerehrung freute sich der 55-Jährige sehr. Außerdem holte Thomas Schroers im Kugelstoßen mit der 6 Kilo-Kugel bei 13,40 Metern in seiner Altersklasse auch noch Platz drei und die Bronzemedaille.

