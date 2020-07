Wolfgang Jansen zum Ehrenmitglied des GSV Moers ernannt

Moers. Claus Hagemann als Vorsitzender des GSV Moers bestätigt. Keine ungewöhnliche Bewegung der Mitgliederzahlen in Corona-Zeiten an der Filder Straße.

Gut besucht war die nun nachgeholte Hauptversammlung des GSV Moers. Im Vereinsheim an der Filder Straße wurde der 1. Vorsitzende Dr. Claus Hagemann für weitere zwei Jahre im Amt bestätigt, ebenso die 1. Kassiererin Silke Richter-Weber, Jugendwart Mario Richter und Archivar Peter Tappe.

Der 1. und 2. Geschäftsführer, Kurt Schopen und Michael Schmidt, tauschten die Positionen. Neu im Vorstand sind Alexandra Weinberg aus der Abteilung Sport und Spiel und Jochen Taczkowski (Abt. Fußball, Wahl in Abwesenheit).

Mehr Artikel zum Sport in Moers und Umland gibt es hierNach dem Gedenken an die verstorbenen Mitglieder Karl-Heinz Brohl, Klaus Scholten und Hans Langen verlas Hagemann seinen Verwaltungsbericht, in dem er auf die sportliche Entwicklung Bezug nahm und die Situation des Vereins in Corona-Zeiten beschrieb.

Für die Erstellung eines Hygienekonzeptes dankte er seinem Vize Daniel Ollmann und machte den Pächtern des Vereinsheims Mut. Der GSV komme gut durch die Krise. Es gäbe keine ungewöhnlichen Bewegungen der Mitgliederzahlen.

Dreifach-Turnhalle wäre „perfekte Komplettierung des Angebots“

Derzeit sind 850 Mitglieder in drei Abteilungen wieder zunehmend aktiv. Hagemann ist weiterhin hoffnungsvoll, was die Errichtung einer Dreifach-Turnhalle auf dem Gelände der Platzanlage betrifft: „Dies wäre eine perfekte Komplettierung des Angebots für die Mitglieder beider Vereine, und der Bedarf ist unstrittig.“

Die goldene Ehrennadel für 40-jährige Mitgliedschaft erhielten Rosemarie Sohmen, Ingeborg Lieder, Hans-Jürgen Hucks und Rainer Horn. Für 25-jährige Mitgliedschaft wurden mit der silbernen Ehrennadel Mathias Rehpenning, Sven Haesters und Jürgen Ofiera geehrt. Die silberne Ehrennadel für besondere Verdienste erhielten Jean-Lukas Kronberg und Björn van Zwamen.

Folgen Sie den Sportredaktionen der NRZ am Niederrhein!Nach der Wahl des Ehrenrates unter dem Vorsitz von Klaus Heming und zwei Kassenprüfern wurde Wolfgang Jansen gemäß der neuen Satzung einstimmig zum 1. Ehrenmitglied des GSV gewählt. Der langjährige Vorsitzende wurde für sein Lebenswerk geehrt.

In seiner Laudation hob Hagemann die besonderen Verdienste von Wolfgang Jansen hervor. Für den Aufbau und die Entwicklung des Vereins, sowie für seinen Einsatz für die neue Platzanlage sprach der Vorsitzende seinen großen Dank aus.

Wolfgang Jansen seit 1956 für den GSV aktiv

Seit 1956 war Jansen vom Übungsleiter über den Abteilungsleiter bis hin zum Vorstand maßgeblich für die Entwicklung des GSV tätig. Dabei waren seine Aktivitäten und vielfachen Kontakte als Kommunalpolitiker in den 80er und 90er Jahren im Rat der Stadt Moers für den Verein sehr hilfreich.

Ein besonderes Anliegen war ihm neben der Förderung der Jugend auch die Festigung eines friedfertigen, europäischen Bewusstseins. So gestaltete er den Sportaustausch zu den Partnerstädten in England (Knowsley) und Frankreich (Maison-Alfort) maßgeblich mit.

Auch „innerdeutsch“ war Jansen früh aktiv. So lud er im Wende-Herbst 1989 eine Mannschaft aus Seelow (Victoria Seelow), östlich von Berlin, zu einem deutsch-deutschen Freundschaftsspiel beim GSV ein. Auch hier erkannte er früh die Zeichen der Zeit.

Die Verleihung des Bundesverdienstkreuzes 1999, der Ehrenring der Stadt Moers 2006 und die Ehrennadel des DFB 2008 komplettieren das Bild eines herausragenden Sportsmannes. Im letzten Jahr zog sich Jansen aus gesundheitlichen Gründen nach rund 15 Jahren als Vorsitzender von seinen Ämtern zurück. Als Ehrenmitglied hält er nun weiterhin Kontakt zu Vorstand und Sponsoren. Abschließend gratulierte die Versammlung Jansen noch zum 85. Geburtstag vor wenigen Tagen und applaudierte kräftig.