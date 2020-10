„Wir möchten in dieser Zeit kein falsches Zeichen setzen“

Moers. Der Fechtclub Moers sagt das Auftakt-Event der Brendow-Cup-Serie am Wochenende ab und hofft, die Turnierreihe im Dezember durchführen zu können.

Auch der Fechtclub Moers muss seine Tore für den Trainings- und Turnierbetrieb wieder schließen und das kurz vor dem ersten Turnier der fünften Auflage der Brendow-Cup-Serie. Gestartet wäre diese am Wochenende mit der rund 60 Teilnehmer umfassenden U20-Konkurrenz. Aber Gegner Corona ist selbst für die Florett-Spezialisten derzeit zu übermächtig.

„Wir hätten das Turnier am Wochenende noch durchführen können, da das Hygienekonzept lückenlos war, allerdings möchten wir in dieser Zeit kein falsches Zeichen setzen und zeigen, dass wir die nun getroffenen Maßnahmen voll unterstützen“, so Markus Tenbergen, der erste Vorsitzende des Moerser Fechtclubs.

Sogar ein Livestream aus der Halle war schon eingerichtet

Alles war vorbereitet, sogar ein Livestream aus der Halle war eingerichtet, damit Freunde und Eltern der Fechterinnen und Fechter vor dem heimischen Bildschirm mitfiebern können. Nun beginnt ab Montag stattdessen das Online Training für die knapp 100 aktiven Fechterinnen und Fechter.

„Da neue einschneidende Maßnahmen ja angekündigt waren, haben wir uns bereits in der vergangenen Wochenende im Trainerteam an die Ausarbeitung eines neuen Online-Trainingsplanes gemacht“, so der Cheftrainer am Landesleistungsstützpunkt Matthias Block.

Trainiert wird wieder im Kinderzimmer

In den kommenden Wochen wird also wieder in den heimischen Kinderzimmern trainiert und der Brendow-Cup soll dafür im Dezember starten, dann aber in einer kompakteren Form. „Die Anmeldezahlen haben uns gezeigt, dass wir auch in der Lage sind, zwei Altersklassen an einem Wochenende starten zu lassen. Das bedeutet, dass wir an weniger Wochenenden auf die Hilfe unserer vielen Freiwilligen angewiesen sind“, so Tenbergen.

Zu koordinieren sind insgesamt rund 300 Teilnehmer. Zudem muss natürlich mit dem Verband abgeklärt sein, dass es an den geplanten Wochenenden im Dezember nicht zu Terminüberschneidungen mit anderen Veranstaltungen kommt.

Nun schauen auch die Fechter gespannt auf die Corona-Entwicklung der kommenden Wochen. „Wir haben bisher keine nennenswerten Austritte zu verzeichnen, im Gegenteil: Nach unserem Schnupper Camp in den Herbstferien hatten wir sieben neue Anmeldungen, die wir nun natürlich erst im Dezember berücksichtigen werden. Allerdings bedeutet der Ausfall aller Turniere für uns einen enormen finanziellen Verlust an Einnahmen im fünfstelligen Bereich“, so Tenbergen.

Für den Landesleistungsstützpunkt Moers, mit eigener Halle und hauptamtlichen Trainer, wird die Lage daher mit jedem weiteren eingeschränkten Monat nicht besser. „Wir hoffen jetzt erst einmal, dass die Maßnahmen greifen und dann greifen wir wieder an“, so ein im Moment enttäuschter, aber auch zuversichtlicher Cheftrainer Block.