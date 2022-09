Wieder Erster: SV Scherpenberg schlägt Spvgg Sterkrade-Nord

Moers. Im Topspiel der Fußball-Landesliga setzt sich der SV Scherpenberg am Freitagabend spät gegen die Sportvereinigung Sterkrade-Nord durch.

Fußball-Landesligist SV Scherpenberg hat sich am Freitagabend die Tabellenspitze mit einem 2:1 (0:0) in einem intensiven, oft auch wilden Match gegen Oberliga-Absteiger Sportvereinigung Sterkrade-Nord zurückerkämpft. Mann des Abends an der Asberger Straße war dabei Yunus Kocaoglu. Der defensive Mittelfeldspieler erzielte per Flachschuss nach einer schönen Kombination über den eingewechselten El Houcine Bougjdi und Vorlagengeber Valdet Totaj in der 77. Minute das Siegtor.

Flutlicht auf Asberger Anlage defekt

Der Heimerfolg auf dem großen Asberger Kunstrasen – am hinteren Scherpenberger Spielfeld ist das Flutlicht defekt – war aufgrund einer Leistungssteigerung in der Defensive und eines Chancenplus’ in Halbzeit zwei letztlich gerecht. Auch wenn Gäste-Co-Trainer Mike Ratkowski durchaus ein Unentschieden für sein Team favorisiert hatte: „Eigentlich hatten wir die Partie in der zweiten Halbzeit bis zum Gegentor nach einem Stellungsfehler im Griff. Wir haben alles gegeben und ein gutes Match abgeliefert“, lobte Ratkowski.

Auf Gastgeberseite feierte Tobias Prigge für Martin Hauffe, der frisch gebackener Vater einer Tochter geworden ist, im Tor sein Saisondebüt. Prigge konnte am Gegentor durch Damian Vergara-Schlootz nach einem Strafraumfehler von Kapitän Nico Frömmgen nichts machen, spielte ansonsten sehr souverän und rettete in der Nachspielzeit gegen Nordler-Kapitän Oguzhan Cuhaci mit einer Glanztat in einer Eins-gegen-eins-Situation das 2:1. Es war die eine von nur zwei Sterkrader Großchancen nach der Pause – auch wenn die Gäste vor dem Kocaoglu-Siegtreffer die Oberhand zu gewinnen schienen.

Scherpenberg: Ole Egging muss verletzt raus

Auf Scherpenberger Seite war zuletzt die Defensivarbeit mit zehn Gegentoren in drei Pflichtspielen das große Manko. Mit Raffael Schütz für Marcel Gesemann in der Innenverteidigung kehrte zumindest in Halbzeit eins auch keine Ruhe ein. Die Nordler machten mächtig Alarm. Scherpenberg schwamm auch, weil mit Yunus Kocaoglu und Ole Egging, der früh verletzt vom Feld humpelte, beide Sechser oft zu offensiv agierten.

Erzielte das Ausgleichstor für Sterkrade-Nord und muss dann verletzt raus: Damian Vergara Schlootz. Foto: Oliver Müller / FUNKE Foto Services

Die besten Chancen der Gastgeber hatten der im Abschluss schwache Valdet Totaj (2.) und Maximilian Stellmach per abgefälschtem Kopfball (27.). Landesliga-Torjäger Stellmach kam ansonsten schwer ins Match, vergab dann in Halbzeit zwei eine Großchance aus kurzer Distanz per Seitfallzieher.

Für Scherpenberg erzielt Darius Strode das 1:0

Den Führungstreffer drei Minuten nach der Pause hatte der laufstarke Darius Strode mit der Picke markiert. Der Neuzugang nahm einen Pfostenkopfball von Stellmach auf und narrte clever die Sterkrader Deckung. Im Gegenzug fiel der Ausgleich, doch Kocaoglu rettete spät seine Farben – zur Freude der gut 200 Zuschauer. „Aufgrund der zweiten Halbzeit haben wir verdient gewonnen“, bilanzierte SVS-Trainer Ralf Gemmer. Sterkrades Coach Mike Ratkowski musste noch eine Verletzung quittieren: Torschütze Damian Vergara Schlootz musste wegen einer Knöchelblessur vom Rasen.

SV Scherpenberg: Prigge – Willing (62. El Abdouni), Frömmgen, Schütz, Klotz – Kocaoglu, Egging (25. Üzüm) – Stellmach (75. Bougjdi), Totaj (84. Gesemann), Meier (87. Stuber) – Strode.

Sterkrade-Nord: Pomorin – Heinz, Abel, Kuipers, Rauschtenberger (85. Brühl) – Jabri (80. El-Dorr), Sasaki, Cuhaci, Akbel – Vergara Schlootz (67. Abdelhedi), Falkenreck.

