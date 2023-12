Wetter stoppt Duo vom Moerser TV im Rahmen der Cross-EM

Moers Lea Topp und Katharina Pontow in Brüssel ausgebremst - MTV-Leichtathletik-Nachwuchs startet in Düsseldorf in die Hallensaison

Die Crossläuferinnen Lea Topp und Katharina Pontow vom Moerser TV waren beim Saisonstart in die Leichtathletik-Hallensaison in Düsseldorf nicht dabei. Sie waren, wie berichtet, für mit dem Nordrhein-Teams für das Rahmenprogramm der Cross-EM in Brüssel qualifiziert. Doch dort erfuhren sie, „dass ihre Läufe wegen schlechtem Wetter und schlechten Bodenverhältnissen abgesagt werden mussten“, heißt es vom MTV. So konnten sie nur zuschauen.

Weitere MTV-Athletinnen und -Athleten ließen sich in der Landeshauptstadt aber mit vielen Top-Ergebnissen, neuen Bestleistungen bei sieben Treppchen-Platzierungen nicht lumpen. Die Zwillinge Leonard und Bennet Pullig (M12) holten jeweils zwei neue Bestleistungen.

Klasse Leistungen auch von den Zwillinge Leonard und Bennet Pullig

Leonard wurde in 8,62 Sekunden über 60 Meter Dritter bei 43 Teilnehmern, wurde im Weitsprung mit 4,57 m Vierter. Bennet gewann seinen Zeitlauf über 60m in 8,82 sek, sprang mit 4,50 m auf Platz fünf. Vierter wurde Philip Klarhöfer (M14) mit 10,89m im Kugelstoßen. Lukas Bandurski (M14) sprang im Weitsprung auf 4,82 m. Marlene Fenster (wU20) wurde in 8,14 sek Sechste über 60m und in 26,47 sek über 200m Vierte.

Bei Natalie Kleinhietpaß (W14) hatte zusätzliche Trainingseinheiten absolviert und lief über 60m in 8,39 sek als Achte ins Ziel. Über 60m Hürden blieb sie bei 10,19 sek im Dreierrhythmus bis ins Ziel. Neuzugang Merrit van Leyen (W14), startete noch im Trikot des SV Sonsbeck, lief gute 10,14 sek über die Kurzhürden. Leni Harrer schaffte mit 11,01 sek eine gute Grundlage für ihre Leistungsentwicklung im Hochsprung.

