Weihnachten kann für den Zweitligist TuS Lintfort kommen

Besser geht es wohl kaum: Die Zweitliga-Handballerinnen des TuS Lintfort schweben auf Wolke sieben durch die Adventszeit. Die Spielerinnen um Trainerin Bettina Grenz-Klein siegten zum Jahresabschluss bei der SG H2 Ku Herrenberg knapp mit 28:27 (14:13). Der TuS Lintfort hat sich damit selbst beschenkt und somit überragenden 16:8 Punkte eingefahren.

Es war noch einmal eine Partie, die an die Substanz ging. Beide Mannschaften bekämpften sich auf einem hohen Niveau, mit einer ansehnlichen Spielkultur.

Etliche Unachtsamkeiten

Der Gast vom linken Niederrhein hatte aber so einige Mühen, Stabilität in die Defensivabteilung zu bekommen. Es gab etliche Unachtsamkeiten – die Spielerinnen waren nicht im „Geschäft“. Dafür lief es im Angriff: Das taktische Konzept wurde schlau abgespult, mit guten Kreisanspielen und einer noch besseren Trefferquote. Aber nach einiger Zeit traten auch in der Offensive leichte Risse auf. Das Match verlief auf Augenhöhe. Keinem der Kontrahenten gelang es, sich einen größeren Vorsprung zu erspielen. Herrenberg agierte ebenfalls selbstbewusst, mit hoher Energie und Aufwand.

Auch nach dem Seitenwechsel hatte die Begegnung einiges zu bieten, mit viel Tempo in den Aktionen und ansehnlichen Abläufen. Herrenberg führte schon mit 21:19 (45), aber Lintfort wusste die passende Antwort: Das Team rückte noch enger zusammen, unterschiedliche Spielerinnen schulterten in wichtigen Momenten Verantwortung. In dieser Phase zog insbesondere der Innenblock sämtliche Aufmerksamkeit auf sich. Anika Henschel und Naina Klein machten einen prima Job. Lintfort warf fünf Tore in Serie zu eigenen 24:21-Führung. Doch Herrenberg blieb bis zum Abpfiff bissig und ließ sich nicht abschütteln.

„In einem anspruchsvollen Match haben sich zwei gleichwertige Mannschaften bekämpft“, analysierte Bettina Grenz-Klein. „Es war eine Begegnung auf hohem Niveau, die wohl keinen Sieger verdient hat.“

TuS: Mie Norup Isaksen 9/6, Loes Vandewal 6, Naina Klein 4, Becky van Nijf 3, Leonie Lambertz 2, Lisan van Hulten 2, Anika Henschel 1, Jana Willing 1.