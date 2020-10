Wegen Regen: SV Scherpenberg erklärt Asche für unbespielbar

Am Niederrhein. Der Regen legte Fußball-Landesligist SV Scherpenberg am Sonntag lahm. Das Niederrheinpokalspiel von Fichte Lintfort wird verschoben.

Nicht nur die Corona-Pandemie, auch das Wetter ist für einige Fußballvereine derzeit ein gewichtiger Faktor, wenn es um einen Spielausfall geht. Auf dem Aschenplatz im Wäldchen ging am Sonntagmittag genau wegen der Witterung nicht mehr viel. Die eh schon auf 16.30 Uhr nach hinten verschobene Landesliga-Partie zwischen dem SV Scherpenberg und den VSF Amern musste wegen zu viel Wasser auf dem Spielfeld drei Stunden vor dem Anpfiff abgesagt werden.

„Das ist bedauerlich, aber nicht zu ändern. Die Partie unserer Zweiten in der Kreisliga A am Sonntagmorgen war schon grenzwertig“, so Scherpenbergs Trainer Ralf Gemmer. Weil die Erstrundenpartie im Niederrheinpokal gegen den Regionalligisten Wuppertaler SV auf den 11. November (19.30 Uhr) verschoben worden ist, steigt das nächste Pflichtspiel erst am 8. November (14.30) beim VfL Tönisberg steigt, sofern eine Corona-Zwangspause nicht dazwischenfunkt.

Pause hat auch Liga-Konkurrent Fichte Lintfort. Wegen der mittlerweile acht Corona-Fälle in der Mannschaft ist das Niederrheinpokalspiel gegen den Oberligisten VfB Hilden, das am kommenden Samstag steigen sollte, auf einen unbestimmten Termin verschoben worden. Fichte würde am 8. November (15.15 Uhr) in der Landesliga gegen den SV Sonsbeck antreten.