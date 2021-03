Wegen Coronafall: Moerser SC reist umsonst 1200 Kilometer

Moers/Lindow-Gransee. Das Topspiel der 2. Volleyball-Bundesliga des Moerser SC beim SV Lindow-Gransee wurde 45 Minuten vor Spielbeginn wegen Corona abgesagt.

Möglicherweise bekommt das Geschehen an der Spitze der 2. Volleyball-Bundesliga noch einmal eine neue Wendung. Das Topspiel des zweitplatzierten Moerser SC beim Spitzenreiter SV Lindow-Gransee wurde am Samstagabend gut 45 Minuten vor Spielbeginn abgesagt. Bei den Gastgebern wurde ein Spieler positiv auf das Corona-Virus getestet. Der Schnelltest mit einer Probe aus der Nase erfolgte dabei offenbar erst zwei Stunden vor Spielbeginn.

Zwei starke Spieler bei Lindow-Gransee verletzt

Die Schiedsrichter Munir Fattah (Berlin) und Michael Ströer (Lübbenau) sagten die Partie in Rücksprache mit der VBL ab. Die Moerser wollten spielen, die Gastgeber, die die Tabelle mit sechs Punkten Vorsprung anführen, mochten wegen des Coronafalls nicht antreten. Pikant: Die Grün-Weißen wären durch den Ausfall der beiden starken Mittelblocker Romulo Galiao Goncalves (Schulterverletzung aus dem Neustrelitz-Derby) und Matti Binder (schwere Knieverletzung aus dem Warnemünde-Heimspiel) arg geschwächt gewesen.

„Das ist für uns sehr ärgerlich, weil wir die An- und Rückreise von fast 1200 Kilometern umsonst auf uns genommen haben“, erklärte MSC-Cheftrainer Hendrik Rieskamp kurz vor der Rückfahrt von der Dreifelderhalle in Gransee, einem 6000-Einwohner-Ort rund 30 Kilometer nördlich von Berlin. „Natürlich steht die Gesundheit an erster Stelle. Trotzdem ist es mehr als unglücklich, wenn wir anreisen, und der Gegner testet seine Spieler erst kurz vor Spielbeginn“, sagte Rieskamp hörbar verärgert. Das Hinspiel hatte der MSC übrigens mit 3:2 gewonnen.

Moerser SC kostet Anreise per Bus 2000 Euro

Die Anreise per großem Mannschaftsbus, immerhin ein Kostenfaktor von rund 2000 Euro, erwies sich für die Moerser bei stürmischen Bedingungen bereits als holprig. Wenige Kilometer vor Gransee versperrte ein umgestürzter Baum die Bundesstraße. Der MSC-Bus stand eine Stunde im Stau, ehe die Feuerwehr das Hindernis beseitigen konnte.

Am Montag wird die VBL über die Wertung des abgesagten Spitzenspiels entscheiden. Federführend ist hier Viola Knospe, die Managerin Spielbetrieb bei der Volleyball-Bundesliga. Ob es wegen der späten Testungen der Lindower eine 3:0-Wertung für den Moerser SC geben kann, ist offen. Terminlich schwierig wird es allerdings, die Partie in Brandenburg neu anzusetzen. Als Termine kämen lediglich noch das Osterwochenende und der 17. April in Frage.

Nächstes Spiel des Moerser SC ist am 27. März

Die Lust der Moerser, noch einmal die weite Strecke auf sich zu nehmen, hielt sich am Samstagabend ohnehin in argen Grenzen. „Das ist für uns alle einfach nur ein frustrierender Samstag“, fasste Trainer Rieskamp die Stimmung im Team zusammen.

Übrigens: Die für kommenden Samstag angesetzte Heimpartie gegen den USC Braunschweig fällt aus, weil die Niedersachsen wegen Corona keine Trainingshalle zur Verfügung haben. Für den MSC würde es somit am 27. März beim Tabellendritten Kieler TV weitergehen.