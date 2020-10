Wegen Corona: Altmaier spielt in Hamburg statt in Wien

Die Corona-Krise ändert derzeit auch die Turnierpläne des Kamp-Lintforter Tennisprofis Daniel Altmaier. Der 22-Jährige wollte eigentlich beim mit 1,55 Millionen Euro dotierten Erste Bank Open in Wien an den Start gehen. Wegen der Corona-Reisewarnung für Österreich fällt der Start beim ATP-500er-Turnier allerdings flach. „Wir gehen auf Nummer sicher und werden in der nächsten Woche beim Challenger in Hamburg dabei sein“, versichert Altmaiers Trainer Patrice Hopfe.

Das mit 44.820 Euro dotierte Challenger, das im Kalender unter einem 250er-Turnier der ATP angesiedelt ist, verspricht zumindest sportlich mehr Erfolgserlebnis als Wien, wo der Weltranglistenerste Novak Djokovic das Teilnehmerfeld anführt. Gespielt wird ab Samstag in der Qualifikation und ab Montag im Hauptfeld im DTB-Stützpunkt in Hamburg auf Hartplatzbelag ohne Zuschauer.

Daniel Altmaier sollte beim ersten Spiel vermutlich am Mittwoch auch einigermaßen fit an den Start gehen können. Beim zweiten Turnier in der KölnArena Anfang dieser Woche hatte sich Altmaier beim Warmspielen eine leichte Bänderdehnung im Knie zugezogen und sein Erstrundenmatch dann klar mit 1:6, 0:6 verloren.