Corona & Vereine, Teil 2 Was Corona mit den Vereinen in Moers und Umgebung macht

Moers und Umgebung ​Corona hat auch die Sport-Vereine am Niederrhein hart getroffen, teilweise existenzbedrohend. Die Redaktion hat nachgefragt, Teil 2.

Der TV Kapellen registriert ebenfalls einen Mitgliederschwund, der deutlich über der normalen Fluktuation liegt. Von 2010 mit 935 Mitgliedern ist der Verein im Januar 2020 nahezu kontinuierlich auf 1242 angewachsen – wobei die rund 100 Fußballer durch die Fusion mit dem FSV Kapellen im Jahre 2013 eingerechnet sind.

Mit nur wenigen Ausnahmen gab es in den vergangenen zehn Jahren stets mehr An- als Abmeldungen. Das ist in diesem Jahr deutlich anders. 126 Anmeldungen stehen 215 Abgänge gegenüber – im Schnitt der vergangenen fünf Jahre sind das beinahe 150 Anmeldungen weniger.

TVK-Geschäftsführer Wolfram Schlieder macht sich vor allem Sorgen darüber, dass mit deutlich mehr als 50 Prozent die größte Zahl der Abmeldungen aus dem Nachwuchsbereich im Alter fünf bis elf Jahren kommt. „Was langfristig natürlich auch den Leistungssport betrifft“, wagt Schlieder einen Blick in die Zukunft. Nur melden sich die Kinder in diesem Alter nicht selber in solch einer Dichte beim Verein ab. Das erledigen in aller Regel die Eltern. Fraglich ist danach, ob die Kleinen wiederkommen.

GSC Moers kennt das Szenario eines unverschuldeten "Aderlasses"

Vor dieser Frage standen die Verantwortlichen vom Grafschafter Schlittschuhclub (GSC) Moers auch schon ohne Corona. Als der Energieversorger Enni die Moerser Eishalle sanierte und zur Enni-Eiswelt umbauen ließ, verzeichnete der GSC, wie berichtet, einen gehörigen Aderlass. Obwohl der Verein mit äußersten Anstrengungen sowie mit finanzieller und logistischer Unterstützung durch Enni eine Art Fahrdienst zur Dinslakener Eishalle organisieren konnte, meldeten zahlreiche Eltern ihre Kinder ab. Am Ende standen beim Eiskunstlaufen gerade noch 80 Aktive beim GSC Moers zur Verfügung.

Mit gehörigen Anstrengungen, Werbemaßnahmen und unermüdlichem Einsatz schaffte das GSC-Team um die Sportliche Leiterin Beate Mühlenkamp-Themann, nach der Wiedereröffnung der Eishalle die Zahl auf 120 zu erhöhen. Und dann kam die Corona-Pandemie. So etwas knabbert auch immer gehörig an der Motivation.

TuS Lintfort bislang glimpflich davongekommen

Der TuS Lintfort hingegen ist verhältnismäßig gut durch die Corona-Pandemie gerutscht. Die Mitgliederzahlen sind gegenüber den vergangenen Jahren stabil geblieben – in den letzten sechs Wochen gab es gerade mal zwei Abmeldungen.

Für den TuS Lintfort also ein ganz normaler Vorgang – noch: „Wir sind sehr dankbar, dass uns unsere Mitglieder die Treue halten. Dass ist in den aktuell schwierigen Zeiten keine Selbstverständlichkeit“, sagt Ulrich Klein. Der Vereinsvorsitzende weiß auch, dass die Luft dünner wird. „Ich mache mir um die Senioren weniger Sorgen. Aber gerade im Jugendbereich könnte es in naher Zukunft schwierig werden. Wir pflegen zwar einen guten Kontakt zu den Eltern und wollen unseren Auftrag auch erfüllen, aber irgendwann geht es nicht mehr. Die Kinder würden dann einen Teil ihrer sozialen Strukturen verlieren.“

Etat für die aktuelle Bundesliga-Saison gesichert

Das Aushängeschild des Vereins sind bekanntlich die Bundesliga-Handballerinnen. Aber auch hier müssen die Verantwortlichen viel Aufwand betreiben, um unter den derzeitigen Maßnahmen den Spielbetrieb aufrecht zu halten. „Es war zuletzt eine Menge Arbeit. Aber ich kann sagen, dass unser Etat in der Saison 2020/2021 gesichert ist“, betont Ulrich Klein, der als Manager die Fäden in der Hand hält. „Die Bundesliga hat uns erst kürzlich aufgefordert, unsere Finanzen offen zu legen, um Entwicklungen abzulesen. Wir werden bis Saisonende demnach klar kommen.“

Doch niemand weiß, was die nahe Zukunft bringt. Lintfort muss in den kommenden Monaten allein einen Mehraufwand von bis zu 25.000 Euro aufbringen. „Jeder weiß, dass der Bundesligabetrieb ohne die treuen Sponsoren nicht zu stemmen ist“, so Klein weiter. „Aber ich bin auch zuversichtlich. Wir müssen kreativ sein, neue Wege finden.“

Fehlende Zuschauer schmerzen besonders

Dem Verein setzen insbesondere die fehlenden Zuschauereinnahmen zu. Eintrittsgelder sind ein essenzieller Teil des Etats. Lintfort hat in der Rückrunde immerhin satte zehn Heimspiele, muss aber Schiedsrichter, Zeitnehmer und Beobachter bezahlen.

Ebenfalls sehr schmerzlich ist der Wegfall des Verkaufs während eines Spieltages. Das sind nicht zu unterschätzende Einbußen, die alle Hallensportvereine – von Handball bis Hockey – haben. Und alle haben gehörige Anstrengungen unternommen, um die Hygienekonzepte durchsetzen und so wenigstens ein Minimum an Zuschauerzahlen sicherstellen zu können. Und das alles für ein paar Meisterschaftsspiele.