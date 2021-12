Vor Kellerduell mit Praest: Angespannte Lage bei Tönisberg

Trainer Andreas Weinand vom VfL Tönisberg muss einige Ausfälle am Sonntag gegen Schlusslicht RSV Praest verkraften.

Tönisberg. In der Fußball-Landesliga kommt es am Sonntag zum Kellerduell: Der VfL Tönisberg empfängt als Drittletzter das punktlose Schlusslicht RSV Praest.

Der VfL Tönisberg möchte am Sonntag seinen kleinen Lauf fortsetzen. Der Fußball-Landesligist hat ab 14.15 Uhr den RSV Praest zu Gast und ist erstmals seit langer Zeit Favorit. Nach zuletzt zwei Punktgewinnen gegen Mannschaften aus dem oberen Tabellenbereich drückt aber vor dem Heimspiel gegen den Tabellenletzten die Personallage auf die Stimmung.

„Wir haben ganz gravierende Engpässe“, hadert VfL-Trainer Andreas Weinand bei der Frage nach der Kadersituation. Mindestens drei Ausfälle resultieren aus dem 0:0 bei den VSF Amern am vergangenen Wochenende. So sah Hendrik Rouland die fünfte Gelbe Karte. Mehmet Ügüdür brach sich im Spiel den Kiefer und Marc Knops zog sich einen Muskelfaserriss zu. Dazu fehlt Luca Aventaggiato aus persönlichen Gründen. Ohnehin nicht dabei sind die Langzeitverletzten Jan An der Heiden und Yuta Sakai.

Drei Tönisberger Spieler sind fraglich

Dass zudem noch die Einsätze von Manuel Franken (krank), Emre Özkaya (persönliche Gründe) und David Machnik (angeschlagen) fraglich sind, verschärft die Lage. „Das kommt zur Unzeit“, ärgert sich Weinand und begründet: „Dadurch muss ich die zuletzt erfolgreiche Mannschaft umbauen.“

Nach einer dreiwöchigen Zwangspause wegen mehrerer Corona-Fälle hatte Tönisberg zuletzt seine Negativserie mit vier Punkten aus zwei Spielen beendet. Beim 2:0 gegen den PSV Wesel-Lackhausen und dem torlosen Remis in Amern war der VfL jeweils krasser Außenseiter gewesen. Diesmal weiß Weinand: „Wir sind Favorit.“

Trainer Weinand hat Respekt vor dem RSV Praest

Trotzdem warnt der VfL-Coach davor, den punktlosen Tabellenletzten auf die leichte Schulter zu nehmen. „Wir sollten Praest nicht unterschätzen“, mahnt er, „sie haben nichts zu verlieren und sind für mich auch zurecht in dieser Liga. Ich habe großen Respekt vor ihnen, denn sie versuchen es jede Woche wieder aufs Neue.“ Dennoch möchte Weinand mit seiner Mannschaft den erfolgreichen Lauf freilich fortsetzen und sagt: „Wir wollen gewinnen und drei Punkte holen und damit auf 15 Punkte aufstocken.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Region