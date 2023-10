SV Budbergs Cheftrainer Tim Wilke nahm sich bei der Kritik zum Rellinghausen-Auftritt am vergangenen Sonntag nicht aus.

Fußball-Landesliga Vor Derby in Scherpenberg: Gesprächsbedarf beim SV Budberg

Rheinberg. Fußball-Landesliga-Aufsteiger SV Budberg präsentierte sich zuletzt beim 1:5 gegen Rellinghausen von der Rolle. Sonntag geht’s zum SV Scherpenberg.

Beim SV Budberg musste erstmal die 1:5-Heimklatsche gegen den ESC Rellinghausen vom vergangenen Sonntag aufgearbeitet werden, ehe der Blick auf das Stadtderby beim SV Scherpenberg am Sonntag gehen konnte. „Am Dienstag haben wir erstmal die fehlenden Meter von Sonntag nachgeholt“, umschreibt Trainer Tim Wilke, dass seine Spieler im ersten Training am Dienstag mehr laufen als ballspielen mussten, ehe am Mittwoch die inhaltliche Analyse folgte: „Wir hatten Gesprächsbedarf.“

Dabei nimmt der Trainer sich nicht aus der Kritik heraus. „Ich verstehe mich immer als Teil der Mannschaft, und auch die personellen und taktischen Entscheidungen waren am Sonntag ein Griff ins Klo“, findet er, fügt aber auch an: „Auf dem Platz hat die Mannschaft alle Basics, die wir brauchen, um in der Landesliga auf Augenhöhe spielen zu können, vermissen lassen.“

SV Budberg am Sonntag klarer Außenseiter

Anders als womöglich vor dem Spiel gegen Rellinghausen gedacht, mit sieben Punkten aus drei Spielen im Rücken, kommen die Budberger „erstmal nicht so schnell aus der Rolle des ständigen Underdogs heraus“, wie Wilke feststellt. „Diese Rolle passt uns für Sonntag perfekt“, schlägt er den Bogen zum anstehenden Derby und betont: „Scherpenberg ist in Sachen individuelle Qualität in allen Belangen überlegen.“

Insofern kommt es für Budberg umso mehr auf die angesprochenen Basics an, wie der Trainer betont: „Wir wollen rennen, kämpfen, kratzen, beißen und alles, was wir haben, in die Waagschale werfen. Das möchte ich von der Mannschaft sehen und was dann als Ergebnis herauskommt ist erstmal zweitrangig.“

Dabei ist die Startelfbesetzung nach den Leistungen vom Sonntag „offener denn je“, wobei Wilke die volle Auswahl hat: „Wir hatten unter der Woche ein paar kranke Spieler, aber ich denke Sonntag werden alle bereit sein.“

