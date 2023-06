Voltigier-Quartett aus Moers und Rheurdt holt fünf Titel

Am Niederrhein. Für die Moerser Bela, Mira und Milo Lehnen sowie die Rheurdterin Luana Thämmig haben sich die Meisterschaften im Voltigieren in Frechen gelohnt.

Die Rheinischen Meisterschaften im Voltigieren in Frechen waren für den 18-jährigen Moerser Bela Lehnen nicht nur die Generalprobe für das CHIO in Aachen, wo der Europameister den nächsten Wettkampf haben wird. Es ging auch um den Rheinischen Meistertitel. Das galt auch für seine Vereinskollegin vom Voltigierverein Köln Dünnwald, die 16-jährige Rheurdterin Luana Thämmig, in der Junior*-Klasse und für Mira Lehnen in der L-Klasse. Bei ihr ging es wie bei Milo Lehnen vom RSV Neuss Grimlinghausen in der M-Klasse um die Landestitel.

Dass Luana Thämmig am Ende mit zwei Rheinischen Meistertiteln zurück an den Niederrhein reisen konnte, hatte sich zwingend abgezeichnet. Doch die Konkurrentinnen im Einzelwettbewerb machten die größeren Fehler. Die Rheurdterin holte sich den Titel. Mit der Mannschaft in der Junior-Gruppe verlief es allerdings fehlerfrei. Damit war der zweite Titel unter Dach und Fach.

Milo Lehnen konnte sich ebenfalls mit der M-Mannschaft durchsetzen und den Landestitel einheimsen. Genau wie Mira Lehnen, bei der es jedoch auch nicht ganz reibungslos verlief. Das L-Team kam nicht fehlerfrei durch die Kür, lag zwischenzeitlich auf dem dritten Platz. Doch in der Pflicht hatten sie prima abgeliefert, so dass die Endnote beider Kategorien doch noch zum Landessieg reichten.

Freitag auf der CHIO in Aachen

Dass es auch bei Bela Lehnen nicht immer problemlos verläuft, wurde in Frechen deutlich. Mit der Mannschaft in der S**-Klasse kam es gleich zu Beginn der Kür zu einem Sturz im Dreierblock.

„Bei einem Dreierblock sind drei Turner gleichzeitig auf dem Pferd und zeigen artistische Hebefiguren“, erklärte nachher Vater Martin Lehnen. Zum Glück blieben aber alle Beteiligten unverletzt.

So konnte die Kür noch bis zum Ende gezeigt werden. Da die Mannschaft um Bela Lehnen mit einem großen Vorsprung aus den anderen Prüfungen gestartet war, reichte es schließlich doch noch zum Sieg und dem Rheinischen Meistertitel.

Mit der Mannschaft tritt er nun bei der CHIO (Concours Hippique International Officiel) in Aachen an. Dort geht es bereits am Freitag, 23. Juni, für den Moerser Ausnahme-Voltigierer weiter.

Aber auch für Schwester Mira geht es im L-Team ebenfalls am Freitag weiter. Die Mannschaft startet dann in Redefin in Mecklenburg Vorpommern, auf dem Deutschen Voltigierpokal der L-Gruppen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Region