Volleyball-Mittelblocker Jan Lengkeit verstärkt Moerser SC

Moers. Volleyball-Regionalligist Moerser SC vermeldet den ersten Neuzugang für die kommende Spielzeit. Der 35-jährige Mittelblocker Jan Lenkeit kommt.

Volleyball-Regionalligist Moerser SC verstärkt sich mit Jan Lenkeit auf der Mittelblockposition. Der 35-Jährige ist der erste Neuzugang für die kommende Saison. Lengkeit kommt vom Ligakonkurrenten VC 73 Freudenberg, startete mit 16 Jahren seine Volleyballkarriere beim CVJM Siegen und spielte bereits bei Jugendmeisterschaften gegen den MSC. Seit 2006 stand er im Freudenberger Kader, von 2020 bis 2022 in der 3. Liga, im vergangenen Jahr auch in der Regionalligamannschaft.

Der erfahrene Mittelblocker wird beim MSC die bereits etablierten Tim Ihde, Nils Joneleit und Jan Sowa auf der Position verstärken. „Vor allem die Außenangreifer des Moerser SC dürften noch Alpträume vom starken Blockspiel der Freudenberger im Rückspiel haben“, teilt der MSC mit. Und, dass Trainer Hendrik Rieskamp richtig glücklich ist, Jan Lengkeit in seinem Team begrüßen zu können. „Im Rückspiel in Freudenberg hat Jan uns schon gezeigt, was er für Qualitäten im Blockspiel hat. Für uns ist es ein riesiger Glücksgriff, dass er jetzt mit seiner Familie hier in die Nähe gezogen ist und dass er Bock hat uns zu helfen unser Ziel zu erreichen.“

Mit seiner Familie in die Nähe gezogen

Auch die neuen Teamkollegen würden sich begeistert über die Neuverpflichtung äußern. „Jan wird uns mit seiner Athletik und Dynamik definitiv dabei helfen unser Saisonziel für das nächste Jahr zu erreichen. Seine Erfahrung wird auch die jungen Spieler weiterbringen.“, ist Lukas Schattenberg nach der ersten Trainingseinheit sicher.

Bis zu den Sommerferien trainiert der MSC in der ersten Vorbereitungsphase zur neuen Saison dreimal die Woche im Enni-Sportpark-Rheinkamp. Wenn die Hallen dann wieder öffnen, startet die zweite Vorbereitungsphase, auch mit Vorbereitungsturnieren. Bis dahin geht’s in den Kraftraum und zum Beachvolleyball.

