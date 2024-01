Vier Landesliga-Teams stehen vor richtungsweisenden Partien

Am Niederrhein TV Schwafheim will an die Tabellenspitze, TuS Lintfort aufsteigen, TV Issum und SV Neukirchen wollen nicht erneut verlieren

In der Handball-Landesliga, Gruppe 3 steht das absolute Spitzenspiel auf dem Programm. Der TV Schwafheim empfängt dann am Samstag, 19 Uhr, den Tabellenführer TB Oberhausen und könnte sich seinerseits mit einem doppelten Punktgewinn an die Spitze setzen. Außerdem wartet nun auf den TuS Lintfort das Auftaktspiel ins Jahr 2024. Der Verein empfängt Samstag, 19.30 Uhr, den limitierten SV Schermbeck. Der TV Issum benötigt einen extra Leistungsschub, um wieder in die Erfolgsspur einzubiegen, wurde zuletzt für seinen schwachen Auftritt in Biefang abgestraft. Nun muss im Heimspiel am Samstag, 18.45 Uhr, gegen den OSC Rheinhausen II, wieder mehr Engagement her, um nicht die zweite Schlappe in Serie zu kassieren. In der Gruppe 1 will der SV Neukirchen beim ATV Biesel die seine dritte Schlappe in Folge kassieren.

TV Schwafheim ist ganz heiß auf dieses Kräftemessen

In Schwafheim sind alle ganz heiß auf dieses Kräftemessen. Zum einen winkt der Platz an der Sonne, zum anderen gilt es sich für die knappe Hinspielniederlage zu rehabilitieren. „Wir hatten im Hinspiel einen knappen Kader, weshalb uns in der Endphase die Körner ausgegangen sind“, erinnert sich TVS-Trainer Peter Wiedemann. „Wir wollen es jetzt unbedingt besser machen, mit viel Einsatz und Leidenschaft, aber auch, um unsere blütenweiße Heimbilanz zu verteidigen.“

Die Hausherren wollen neben einer gewohnt stabilen Deckung auch unbedingt das Tempo forcieren, um Oberhausen mit seinen wurfgewaltigen Rückraumspielern Philipp Peich und Nick Brockmann gezielt unter Druck zu setzen. „Wir haben eindeutig die Qualität, um diesen starken Gegner zu Hause zu schlagen“, so Peter Wiedemann weiter. Torwart Nils Ahlendorf kehrt wieder ins Aufgebot zurück, ebenso wie Kreisläufer Thorsten Spoo. Kreisläufer Dominik Schmidt fällt hingegen wegen zweier gebrochener Rippen noch gut vier bis sechs Wochen aus.

TuS Lintfort muss SV Schermbeck unter allen Umständen schlagen

Will der TuS Lintfort noch mit dem vermehrten Aufstieg den Sprung in die Verbandsliga schaffen, muss Schermbeck unter allen Umständen geschlagen werden. Lintfort ist Favorit, muss aber auch aufpassen. Denn die TuS-Truppe zeigte im Hinspiel nicht ihre beste Leistung und unterlag dort mit 23:25.

„Wir benötigen zunächst einmal eine sattelfeste Deckung“, betont TuS-Kapitän Sebastian Küpper, der nach seinem Muskelfaseriss wieder fit ist. „Um zu gewinnen, gehört aber auch viel Effizienz in der Offensive dazu.“ Die Schermbecker Qualitäten sind in beiden Mannschaftsteilen recht rar gesät, weshalb der Verein auch aller Voraussicht nach in die Bezirksliga absteigen wird. Der Einsatz von Jannik Schlieper ist aufgrund einer Knöchelverletzung fraglich.

TV Issum will die zweite Schlappe in Folge vermeiden, der SV Neukirchen die dritte

Issum sollte schnell über den Kampf und Einsatz seinen Rhythmus finden. Insbesondere in der Deckung müssen die Akzente gesetzt werden, mit einer aggressiven Herangehensweise und einer gesunden Portion Härte. „Wir wollen uns zu Hause unbedingt erfolgreich präsentieren“, sagt TVI-Trainer Harry Mohrhoff. „Wir benötigen gegen die Gäste aus Rheinhausen viele, gute Lösungen in der Offensive. Meine Jungs sollten mit Geduld und Cleverness aufspielen und nicht wie zuletzt in Biefang vermehrt mit dem Kopf durch die Wand rennen.“ Die Hausherren treten bis auf den an der Bandscheibe verletzten Deckungschef Andre Schmetter komplett an.

In der Landesliga, Gruppe 1 will der SV Neukirchen beim ATV Biesel, Samstag, 17.30 Uhr, seinen seit drei Spieltagen andauernden Abwärtstrend stoppen.

