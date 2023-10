Vier Eishockeycracks verstärken GSC Moers für neue Saison

Moers. Eishockey-Landesligist GSC Moers hat seinen Kader für die am 29. Oktober in Herne startende Saison mit gleich vier neuen Spielern verstärkt.

Für die neue Saison in der Eishockey-Landesliga, die am 29. Oktober um 17.15 Uhr beim Herner EV Ib starten wird, hat sich der GSC Moers verstärkt. Vier neue Cracks gehören künftig den Black Tigers an, die in der vergangenen Saison trotz acht Langzeitverletzter und einer verkürzten Eissaison an der Filder Straße immerhin bis in Halbfinale der Landesliga NRW vorgedrungen waren.

Zwei Abwehrspieler und ein Angreifer aus Krefeld

Mit den Verteidigern Tobias Esch und Lars Ehrich sowie Angreifer Jan Theuerkauf stoßen drei ehemalige Krefelder Oberliga-Spieler zum Kader der Schwarzen-Gelben. Dazu kommt noch Offensivspieler Maximilian van Hees, der nach Beendigung seines Studiums in Aachen wieder an den Niederrhein und damit auch aufs Eis zurückgekehrt ist.

Mit zwei weiteren Zugängen ist noch zu rechnen, so dass das Team von Trainer Rene Lang in der kommenden Saison deutlich stärker und breiter aufgestellt sein wird. Es gibt allerdings auch zwei Spieler, die vorerst nicht zum Einsatz kommen. Stürmer Henrik Hannen setzt diese Saison aus, Matthias Roelen laboriert immer noch an seiner Handverletzung, die er sich beim Spiel in Lippstadt zugezogen hatte.

GSC Moers im Finale um den Niederrhein-Cup in Wesel

Nach schweißtreibenden Sommerübungseinheiten sowie Eistraining in Wesel und Krefeld stand zuletzt mit dem vom GSC organisierten Sechserturnier um den Niederrhein-Cup in Wesel ein erster Test auf dem Programm. Die Moerser schafften es bis ins Finale, unterlagen dort aber dem ERV Dinslakener Kobras mit 0:1.

Der geplante zweite Test beim Neusser EV musste wegen technischen Defekts an der Eismaschine abgesagt werden. Der Eisstart in Moers ist am Samstag, 28. Oktober, ab 18 Uhr im Rahmen der Saisoneröffnung, bei der sich beide Senioren-Mannschaften vorstellen und dann ein lockeres Trainingsspiel gegeneinander bestreiten.

