VfL Tönisberg will ersten Heimsieg gegen SGE Bedburg-Hau

Tönisberg. Bisher hat sich der Fußball-Landesligist VfL Tönisberg in der laufenden Saison noch nicht mit einem Sieg belohnt. Das soll sich am Sonntag ändern.

Aufwand und Ertrag stehen bislang beim Fußball-Landesligisten VfL Tönisberg (12. Platz, 1 Punkt, 5:8 Tore) in einem krassen Missverhältnis, denn gute Leistungen wurden bislang noch mit keinem Sieg belohnt. Der soll für den Aufsteiger morgen endlich her, wenn um 15 Uhr das Heimspiel gegen die SGE Bedburg-Hau (11., 3, 8:7) angepfiffen wird.

Die 1:2-Niederlage in Amern nach eigener Führung hat laut VfL-Coach Andreas Weinand die bisherigen Enttäuschungen noch einmal getoppt: „Wir haben das Spiel bestimmt und sieben, acht klare Chance vergeben. Da müssen wir eigentlich nicht nur einen, sondern alle drei Punkte mitnehmen.“ Ein wenig frustrierend seien Erlebnisse solcher Art zwar schon, dennoch spürt er einen starken Willen in seinem Team: „Der Glaube an uns ist ungebrochen, wir haben wieder eine sehr gute Trainingswoche absolviert.“

Bei der Suche nach den Gründen für die ausbleibenden Erfolgserlebnisse hat Weinand zwei Hauptpunkte gefunden: „Zunächst einmal werden Fehler, wie wir sie vor den Gegentoren gemacht haben, in der Landesliga häufiger bestraft als in der Bezirksliga. Dazu kommt, dass wir nicht klar genug vor dem Tor sind. Unsere Angreifer sind jung, die machen sich auf dem Weg zum Abschluss teilweise zu viele Gedanken. Das kannst Du aber auch nur eingeschränkt üben, denn der Druck aus dem Punktspiel fehlt bei den Übungen.“

Vier Ausfälle beim VfL Tönisberg

Solche Probleme kennen die Gäste weniger, denn trotz der Sperre von Christian Klunder haben sie mit Robin Deckers und Falko Kersten noch zwei ausgewiesene Torjäger im Kader. „Wir kennen sie noch aus gemeinsamen Bezirksliga-Tagen. Dieses Team spielt einfachen Fußball und ist sich nicht zu schade, den Ball auch mal hinten raus zu dreschen“, erwartet Andreas Weinand einen entschlossenen Gegner. Trotzdem zählen für ihn nur drei Punkte: „Wir spielen zu Hause und wollen unsere Ergebniskrise endlich beenden.“

In personeller Hinsicht gibt es beim VfL weiterhin einige Probleme, besonders im Abwehrbereich wird die Auswahl dünn. Morgen fehlen definitiv Joshua Sprenger, Marvin Höffges, Jan An der Heiden, Luca Aventaggiato und Tim Böhm. Ein weiteres Quartett mit Kapitän Niklas Jahny, Lukas Nowicki, Phililip Grund und Sören Höffler ist fraglich.