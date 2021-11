Die Richtung stimmt wieder für Trainer Andreas Weinand (in Rot) und den VfL Tönisberg in der Fußball-Landesliga.

Fußball-Landesliga VfL Tönisberg spielt in Amern mit viel Rückenwind

Tönisberg. In der Fußball-Landesliga sollte dem VfL Tönisberg der 2:0-Heimerfolg im Nachholspiel gegen den PSV Wesel etwas Rückenwind verleihen.

Nachlegen möchte am Sonntag der VfL Tönisberg. Der Fußball-Landesligist spielt um 15.30 Uhr bei den VSF Amern. Anfang der Woche war mit dem 2:0-Heimsieg gegen den PSV Lackhausen nicht nur der Start nach der Corona bedingten Zwangspause gelungen, sondern auch die Ergebniskrise beendet worden.

Nach mehreren Corona-Fällen und Quarantäne-Anordnungen sowie in der Folge zwei Spiel-Ausfällen hatte Tönisberg mehr als drei Wochen lang kein Pflichtspiel absolviert. Am Dienstag gelang dann im Nachholspiel gegen Wesel-Lackhausen gleich ein etwas überraschender 2:0-Erfolg. Es war der erste Dreier nach zuvor sechs sieglosen Ligaspielen in Serie.

„Die Umstellungen haben glücklicherweise direkt gegriffen“, blickt Trainer Andreas Weinand zurück. Er hatte erstmals eine Dreierkette und eine etwas defensiver eingestellte Mannschaft aufgeboten. Er hebt aber vor allem die Einstellung seiner Schützlinge hervor: „Die Jungs haben eine Reaktion gezeigt. Das war für mich auch wichtig und zeigt, dass die Mannschaft lebt.“

Weinand geht aber darüber hinaus noch in die tiefere Analyse und hat sowohl gute Elemente als auch noch Luft nach oben gesehen. „Die Grundordnung hat gestimmt und der Wille war da“, lobt er, ergänzt aber sogleich: „Wir können uns im Spielaufbau noch verbessern. Da haben wir die Bälle oft zu hektisch nach vorne gespielt.“

Trio fällt beim VfL Tönisberg aus

Personell wird sich nicht allzu viel ändern. So werden Emre Özkaya, Jan An der Heiden und Yuta Sakai weiterhin ausfallen. Ein Fragezeichen steht hinter dem Einsatz von Luca Aventaggiato. Mit den anderen möchte Weinand an den Erfolg vom Dienstag anknüpfen: „Wir wissen, dass wir mit dem Sieg noch nichts erreicht haben und müssen zeigen, dass wir die Leistung bestätigen können.“

Beim Tabellenzweiten der Landesliga wird die Aufgabe am Sonntag dabei mitnichten einfacher. „Amern hat einen kleinen, aber qualitativ guten Kader, ein gutes Spielsystem, wobei die Stärken klar im offensiven Bereich liegen“, skizziert Weinand.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Region