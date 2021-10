Ein Schluck aus der Flasche und weiter geht es für den VfL Tönisberg und Sebastian Görres in der Fußball-Landesliga.

Fußball-Landesliga VfL Tönisberg kämpft weiter gegen die Negativserie an

Tönisberg. In der Fußball-Landesliga hat der VfL Tönisberg zuletzt viermal in Serie verloren. Am Sonntag kommt Nachbar TSV Wachtendonk-Wankum.

Der VfL Tönisberg nimmt am Sonntag den nächsten Anlauf auf die Wende. Um 15 Uhr spielt der Fußball-Landesligist gegen den TSV Wachtendonk-Wankum. Nach einer Niederlagenserie hängen die Tönisberger mittlerweile im Tabellenkeller fest. Trainer Andreas Weinand hat sich jedoch die Ruhe und Zuversicht bisher behalten.

Vier Niederlagen in Folge musste Tönisberg mittlerweile hinnehmen. Insgesamt sieben Punkte aus neun Spielen bedeuten Abstiegsplatz zwölf, mit vier Zählern Rückstand auf das rettende Ufer.

Trainer Weinand ist dafür allerdings noch souverän. War er nach der 1:2-Pleite bei der SGE Bedburg-Hau zuletzt mal stark gefrustet, ist nicht nur seine Laune mittlerweile wieder besser. „Die Stimmung in der Mannschaft ist noch ganz gut, auch wenn die Jungs natürlich auch gefrustet sind, weil sie sehen wie viel Aufwand wir betreiben, dass wir in vielen Spielen auch überlegen sind“, so Weinand, betont aber vor allem die Zuversicht: „Die Jungs glauben dran. Und es sind auch nur vier Punkte Rückstand und es sind noch viele Spiele zu gehen.“

Anspruchsvolle Aufgabe für den VfL Tönisberg

Allerdings erwartet er am Sonntag die nächste anspruchsvolle Herausforderung. „Die Aufgaben werden nicht leichter“, so Weinand mit Blick auf das Heimspiel gegen den Tabellenachten Wachtendonk, über den der VfL-Coach sagt: „Das ist eine erfahrene Mannschaft, die hinten kompakt steht und mit Markus Müller vorn jemanden hat, der weiß wie man Tore macht.“

Dass seine Mannschaft in den verlorenen Spielen nicht an die Wand gespielt wurde, sondern oft mindestens gleichwertig war, macht Hoffnung, sorgt aber auch dafür, dass sich der Trainer einmal mehr wiederholen muss: „Wir müssen endlich mal die vielen herausgespielten Chancen nutzen und hinten mal konzentrierter sein und keine krassen Fehler machen.“

Beim VfL Tönisberg ist Niklas Jahny fraglich

Nicht mithelfen können dabei Cedrik Sprenger, der im Urlaub ist, und Jan an der Heiden, der verletzt fehlen wird. Mit Niklas Jahny und Mehmet Ügüdür sind darüber hinaus zwei wichtige Spieler noch fraglich. Ügüdür fehlte zuletzt krank beim Training. Bei Jahny steht der Einsatz aufgrund privater Termine auf der Kippe. Trainer Weinand: „Es entscheidet sich erst kurzfristig, ob er beim Spiel dabei sein kann.“

