VfL Repelen gegen SV Sonsbeck ohne sechs Spieler

Am Niederrhein. In der Fußball-Bezirksliga muss der VfL Repelen schon wieder gegen den SV Sonsbeck ran. Sechs Spieler werden dem VfL fehlen.

Für Fußball-Bezirksligist VfL Repelen gehen die Sonsbecker Wochen weiter. Nach der Niederlage gegen den SV Sonsbeck im Kreispokal am vergangenen Wochenende, empfängt der VfL nun am Sonntag um 15 Uhr in der Liga die Zweitvertretung des SVS. Dabei müssen die Repelener auf Okan Mete Yilmaz, Mehmet Akdas, Enes Balci, Frank Sylla, Maurice Szczepanowski und Fabian Pavlovic verzichten.