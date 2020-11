VfB Homberg verlässt durch Sieg in Lotte die Abstiegszone

Am Niederrhein. Der VfB Homberg klettert mit dem 2:0-Erfolg bei den Sportfreunden Lotte weiter aus dem Keller. Hirschberger und Lorch lassen Acar-Elf jubeln.

Der VfB Homberg konnte seine aufsteigende Form auch am 15. Spieltag der Regionalliga West bestätigen. Nach dem zweiten Heimsieg vor Wochenfrist ließen die Kicker vom Rheindeich nach einem Geduldspiel bei den Sportfreunden Lotte am Samstag mit einem 2:0 (1:0) den vierten Dreier in der Saison folgen und setzten durch den wichtigen Erfolg beim Tabellennachbarn weiter aus der Kellerregion der Liga ab.

Sunay Acar änderte seine Startelf gegenüber dem 3:1 gegen den 1. FC Köln II notgedrungen nur auf einer Position. Für den beruflich verhinderten Danny Rankl lief Samed Yesil im Sturm auf. Der Homberger Coach hatte ein taktisch geprägtes Kellerduell erwartet – und er sollte recht behalten. Beide Teams waren im 4-4-2-System vor allem auf eine kompakte und dicht gestaffelte Defensive bedacht, aus der heraus durch schnelles Umschalten nach vorne agiert werden sollte. Torchancen waren somit Mangelware, zumal beide Teams im Spiel nach vorne mit Ungenauigkeiten im Passspiel nicht geizten.

Viele Ecken für die Gastgeber

Da der VfB in der Defensive häufig auf Nummer sicher ging, kam Lotte jedoch zu einigen Eckbällen. Aus der fünften Ecke entstand dann auch die erste Halbchance, als Filip Lisnic über das Tor köpfte (21.). Aus dem Spiel heraus blieb es auf beiden Seiten nahezu in der gesamten ersten Halbzeit ungefährlich – bis auf eine Ausnahme. In der 40. Minute lief Hombergs Nicolas Hirschberger den Strafraum an, passte auf Pascale Talarski, der steckte wieder auf Hirschberger durch, welcher den Ball aus halbrechter Position flach zum 1:0 im langen Eck versenkte.

SFL - VfB 0:2 (0:1) SF Lotte: Petzmeier – Lisnic (74. Lacagnina), Menke, Yegenoglu, Plautz – Andzouana (60. Azong), Bajric, Brauer, Bulut (52. Ito) – van den Berg (60. Wassey), Demaj. VfB Homberg: Gutkowski – Antonaci, Malcherek, Kogel, Koenders – Lorch (90. Marcinek), Jafari, Mohammad (84. Asare), Hirschberger (70. Harouz) – Talarski, Yesil (64. Nowitzki). Tore: 0:1 Hirschberger (40.), 0:2 Lorch (73.). Gelbe Karten: Brauer, Yegenoglu, Wassey – Yesil. Schiedsrichter: Lautz (Burbach). Zuschauer: 0. So geht’s weiter: VfB Homberg – SV Bergisch Gladbach (Mittwoch, 18. November, 19.30 Uhr, PCC-Stadion).

Kurz nach dem Seitenwechsel hätte der Linksaußen der Homberger direkt auf 2:0 stellen können. Doch freistehend köpfte Hirschberger nach einer Flanke von Marvin Lorch aus 13 Metern über den Kasten (49.). Fortan ähnelte das Bild dem der ersten Halbzeit. Daran änderte sich auch nichts, als sich Lotte mit drei frischen Offensivleuten nun im 4-3-3-System am Ausgleich versuchte. Die Gäste standen kompakt waren eng am Mann und ließen den Hausherren keinen Raum zur Entfaltung.

Und auf der anderen Seite blieb der VfB effektiv. Mit einem der wenigen Angriffe bauten die Homberger in der 73. Minute die Führung aus. Talarski legte auf Lorch ab, und der knallte die Kugel von der rechten Strafraumkante aus an den rechten Innenpfosten zum 2:0 in Netz. Damit hatten die Amateure aus Duisburg dem ehemaligen Drittligisten den Zahn gezogen. Lotte agierte nur noch halbherzig nach vorne und konnte dem VfB den vierten Saisonsieg nicht mehr nehmen.

„Es war ein typisches Kellerduell“

Für Sunay Acar war es „kein unverdienter Sieg in einem etwas hektischen und einem vor allem in der ersten Halbzeit nicht gutem Regionalligaspiel. Es war ein typisches Kellerduell.“ Und dass der VfB dieses wichtige Duell für sich entscheiden konnte, stimmt den Trainer zuversichtlich für das bereits am kommenden Mittwoch um 19.30 Uhr am Rheindeich anstehende nächste Sechs-Punke-Spiel gegen den SV Bergisch Gladbach.