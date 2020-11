VfB Homberg hat keine Angst vor den jungen Geißböcken

Am Niederrhein. Im fünften Spiel innerhalb von 13 Tagen empfängt Regionalligist VfB Homberg am Samstag die U23 des 1. FC Köln. Mit einem klaren Ziel.

Der Marathon in der Regionalliga geht für die Kicker des VfB Homberg weiter. Am Samstag (14 Uhr) steht mit dem Heimspiel gegen die U 23 des 1. FC Köln im PCC-Stadion die fünfte Etappe in den letzten zwei Wochen an.

„Danach haben wir endlich mal wieder eine eine normale Woche“, freut sich Sunay Acar darauf, seit Anfang Oktober zum ersten Mal wieder ein normales und uneingeschränktes Trainingsprogramm absolvieren zu können. „Bisher haben wir uns trotz aller Schwierigkeiten gut geschlagen“, sagt der Coach, „jetzt wollen wir uns nur noch in die nächste Woche retten, und zwar mit drei Punkten gegen Köln.“

Acar: „Noch keine Mannschaft gesehen, die wir auf keinen Fall schlagen könnten“

In zwölf Spielen konnten die Kölner erst einmal besiegt werden, mit 20 Punkten kommen sie als Tabellenfünfter an den Rheindeich. „Sie haben wie alle Bundesliga-Reserven eine hohe individuelle Qualität im Team, spielen einen schnellen, technisch starken und sauberen Ball“, weiß Acar. „Aber ich habe bislang noch keine Mannschaft gesehen, die wir auf keinen Fall schlagen könnten. Wenn wir unsere kleinen Fehler abstellen, unser Spiel durchziehen, und die richtige Lauf- und Kampfbereitschaft zeigen, können wir jeden Gegner schlagen.“

Denn Gegentreffer wie beim frühen 0:1 in Aachen, dass die Homberger nach einem Fehler im Spielaufbau ereilte, möchte der Trainer dringend vermeiden. „Das war ein Konzentrationsfehler, bei unserem Programm ist es aber auch nicht überraschend, dass da auch ein bisschen die Frische fehlt. Danach kam es mir aber bis zur 75. Minute so vor, als hätte Aachen drei Spiele aus den vorangegangen zehn Tagen in den Beinen“, sah Acar beim 0:2 gegen die Alemannia trotz der Niederlage weitere Fortschritte. „Wir haben kaum etwas zugelassen. Das war besser als beim 2:1 gegen Wuppertal. Da aber haben wir unsere eigenen Chancen genutzt.“

An den ersten Heimsieg möchte der Trainer im zweiten Geisterspiel am Rheindeich (kostenpflichtiger Livestream unter www.vfb-homberg-fussball.de) anknüpfen. „Aber dann müssen wir hellwach sein“, sagt Acar, der nach der Rückkehr der gesperrten Thorsten Kogel, Clinton Asare und Pierre Nowitzki wieder etwas mehr Optionen hat.

Regelmäßige Corona-Tests werden eingeführt

Ab nächster Woche werden vor den Spielen Corona-Schnelltests durchgeführt. Die VfB-Verantwortlichen akzeptieren die WDFV-Entscheidung, die wohl auch eine Antwort auf die aus den Amateurligen geäußerte Kritik an der Fortsetzung des Spielbetriebs in der Regionalliga ist.

„Das ist schon ein kleines Politikum“, so Hombergs Sportlicher Leiter Frank Hildebrandt, der auch auf die zusätzlichen Kosten für die 10 bis 15 Euro teuren Tests verweist. „Aber wenn es der Eindämmung und Sicherheit dient, ist das sicherlich in Ordnung.“