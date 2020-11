VfB Homberg feiert Sieg gegen Unterbau des 1. FC Köln

Mit dem verdienten 3:1-Erfolg gegen den 1. FC Köln II springt der VfB Homberg an den Rand der Nichtabstiegsplätze in der Regionalliga.

Philipp Gutkowski musste sich beeilen. Der Torwart des VfB Homberg schaffte es aber gerade noch rechtzeitig aus seinem Kasten, um den Kopf in den Spielerkreis zu stecken, der sich in der Mitte des PCC-Stadions gebildet hatte, und lautstark mit den Kollegen zu feiern. Auf dem anschließenden Mannschaftsfoto in Jubelpose war der Keeper von einer Sprudeldusche durchnässt – die Kicker vom Rheindeich feierten den 3:1 (0:0)-Sieg über die U 23 des 1. FC Köln am Samstag wie die Meisterschaft.

„Und das muss auch so sein“, meinte Stürmer Danny Rankl, „wir wissen alle, wie schwer es für uns in dieser Liga ist. Da müssen wir jeden Sieg genießen und für unser Selbstvertrauen mitnehmen. Was anderes bleibt uns nicht übrig.“

Rankl: „Es hat sich richtig gut angefühlt, die ersten Tore zu schießen“

Feiern lassen durften sich die Homberger nach einem auch für Sunay Acar „hochverdienten Sieg“ zurecht. „Das war fast das perfekte Spiel“, hatte der Coach – abgesehen vom ärgerlichen Gegentreffer durch Lukas Nottbeck in der 47. Minute – nahezu nur Lob für seine Truppe übrig. Und Danny Rankl durfte sich dabei besonders freuen. Schließlich war er es, der mit seinen ersten beiden Saisontoren in der 58. und 64. Minute die verdiente Wende einleitete, ehe Samed Yesil im zweiten Versuch nach zuvor verschossenem Elfmeter in der 80. Minute den Schlusspunkt setzte.

„Nach meinem verkorksten Start mit der blöden Verletzung und der anschließenden Pause durch die Entzündung im Knie, hat es sich richtig gut angefühlt, die ersten Tore zu schießen“, strahlte Rankl. „Aber das war ein Riesenspiel von jedem Einzelnen. Wir haben an uns geglaubt und und uns diesmal auch endlich für unseren Kampf und unseren Willen belohnt.“

VfB-Trainer Sunay Acar sieht „tadellose Mannschaftsleistung“

Da konnte sein Trainer nur zustimmen. „Das war ein tadellose Mannschaftsleistung“, sagte Acar. „Das 0:1 war unnötig, das legen wir selber auf. Aber im ganzen Spiel haben wir gerade einmal drei Torschüsse zugelassen und hätten mit besserer Chancenverwertung zur Pause auch schon 3:0 führen müssen“, so der Coach. „Dass wir dann so zurück kommen, zeigt den Charakter der Jungs. Davor kann ich nur den Hut ziehen.“

VfB - Köln II 3:1 (0:0) VfB: Gutkowski – Antonaci, Malcherek, Kogel, Koenders – Lorch (90. Marcinek), Jafari, Mohammad (87. Asare), Hirschberger – Talarski (78. Nowitzki), Rankl (77. Yesil).

Köln: Krahl – Höffler, Olesen, Laux, Sechelmann – Nottbeck, Schlax (65. Straub), Schmitt (46. Ghawilu) – Lemperle, Musculus, Obuz (74. Zorn).

Tore: 0:1 Nottbeck (47.), 1:1, 2:1 Rankl (58., 64.), 3:1 Yesil (80.).

Besonderes Vorkom.: Krahl hält Foulelfmeter von Yesil (80.).

Gelbe Karten: Jafari, Koenders, Malcherek, Lorch – Laux, Musculus, Straub.

Schiedsrichter: Leonidas Exuzidis (Herne).

So geht’s weiter: Samstag, 14. November, 14 Uhr: Sportfreunde Lotte – VfB (Stadion am Lotter Kreuz).

Dass es das fünfte Spiel binnen 13 Tagen für die Amateure vom Rheindeich war, war den Hombergern in der Partie gegen die Jungprofis vom FC nicht anzumerken. „Und wir haben die Kölner nicht nur niedergekämpft, wir haben sie auch niedergespielt“, sah Acar neben unbändigem Einsatz richtig guten Fußball von seiner Elf, welche die Kölner weit weg vom eigenen Kasten hielt und den Gegner mit starkem Pressing in dessen Hälfte beschäftigte.

Dabei war die starke Leistung für den Trainer eine Fortsetzung des Spiels bei Alemannia Aachen, dass der VfB am Mittwoch zuvor unglücklich mit 0:2 verloren hatte. „Auch da waren wir schon die bessere Mannschaft und hätten mindestens einen Punkt, wenn nicht den Sieg verdient gehabt. Und diesmal hat jeder Einzelne noch einmal einen drauf gesetzt.“

Dass die „Hobbykicker vom VfB“, wie Rankl seine Truppe nannte, nach den schwierigen Bedingungen seit dem teaminternen Lockdown Anfang Oktober und dem anschließenden Mammutprogramm dazu gegen die gut durchtrainierten Kölner Talente imstande waren, beeindruckt den Trainer. „Wir haben es den Jungs vorher noch gesagt“, so Acar. „Das Wichtigste in dieser schwierigen Corona-Zeit ist nicht, was du austeilen kannst, sondern was du wegstecken kannst. Bei uns geht es nur über den richtigen Willen. Und diese Charakterstärke war ausschlaggebend für den Sieg.“

Und durch diesen machen die Homberger mit nun zehn Zählern nach zwölf Spielen auch in der Tabelle einen ordentlichen Satz an den Rand der Nichtabstiegsplätze. Doch Danny Rankl betont. „Wir haben noch sehr viel vor uns. Das war nur ein weiterer kleiner Schritt, nicht die Meisterschaft und auch nicht der Klassenerhalt.“

Feiern können sie aber jedenfalls schon so.