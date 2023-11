Verunsicherter 1. FC Lintfort kassiert nächsten Tiefschlag

Kamp-Lintfort. Beim Topteam SF Niederwenigern spielt der 1. FC Lintfort phasenweise ordentlich mit. Doch im Ergebnis spiegelt sich das nicht wieder.

Der 1. FC Lintfort musste in der Fußball-Landesliga den nächsten Tiefschlag hinnehmen und verlor bei den SF Niederwenigern mit 0:5 (0:3). Die Niederlage beim neuen Tabellenführer war für Lintfort wettbewerbsübergreifend die fünfte aus den letzten sechs Spielen.

Die Gäste begannen verunsichert und verloren das Spiel praktisch schon in der Anfangsphase. Nach einer Flanke von der linken Angriffsseite schaltete Dominik Enz in der Mitte am schnellsten und schoss aus kurzer Distanz ein (14.). Nur drei Minuten später hebelten die Gastgeber das Lintforter Pressing mit nur fünf Pässen aus und kamen ausgehend vom eigenen Torwart bis vor das Gästetor, wo Marc Rapka vollendete.

Lintforter hinter dem Ball, aber ohne Zugriff

Das Tor zum 3:0 war dagegen bezeichnend für die aktuelle Situation der Lintforter. Nach einem kapitalen Ballverlust von Innenverteidiger Bugra Arslanboga hatten die Gastgeber die Chance eigentlich schon vergeben, ehe der geblockte Ball Paul Renneberg vor die Füße fiel, der von der Strafraumgrenze mit vollem Risiko volley zum Pausenstand traf (26.). Nach dem Wechsel fiel das 4:0, als die eigentlich geordnet hinter dem Ball stehende Lintforter Elf keinen Zugriff fand und wieder Rapka der Nutznießer war (61.). Keine zehn Minuten später setzte Maximilian Golz mit einem Distanzschuss den Schlusspunkt.

Meik Bodden: „Die Verunsicherung ist spürbar“

Lintforts Trainer Meik Bodden sagte nach dem Spiel: „Wir haben über 90 Minuten gar nicht so schlecht mitgespielt und hatten auch unsere vielleicht fünf Chancen. Aber die Qualität von Niederwenigern ist halt, dass sie die gleichen Chancen nutzen. Am Ende des Tages ist es bei uns auch wieder so, dass die Verunsicherung spürbar ist.“

FCL: Hüpen - Hasse, Bu. Arslanboga (46. Cengiz), Vizuete Mora, Sonnabend (68. Thiel) – Karaca (68. K. Bodden), von Radecke, Ba. Arslanboga (54. Ortstadt), Konrad (75. Brajic), Schons - Derikx.

