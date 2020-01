Am Niederrhein. Bei den Hallen-Regionsmeisterschaften in Rhede treten die Leichtathleten vom Moerser TV, VfL Repelen und Team Niederrhein an. Aber nicht nur da.

Vereine aus Moers und Kamp-Lintfort starten prima in 2020

Bei den Hallen-Regionsmeisterschaften in den Altersklassen U18 bis Frauen/Männer in Rhede traten auch die jungen Leichtathleten vom Moerser TV, VfL Repelen und Team Niederrhein an.

Der Moerser TV schickte gleich sechs U18-Athleten in die Wettkämpfe. Hannah Paulukuhn wurde in neuer persönlicher Bestzeit von 9,77 Sekunden Zweite über 60 Meter Hürden. Marlene Fenster wurde in 10,92 sek Siebte. Timo Schmidt holte in 9,38 sek ebenfalls Silber. Sein Teamkollegen Julian Kambartel wurde in 9,40 sek Dritter.

Die beiden Sprinttalente Lynn Gramse und Michelson Wenzel konnten sich nach ihren gewonnen Vorläufen über 60m noch steigern, holten jeweils Bronze. Gramse in neuer Bestleistung von 8,16 sek, Hannah Paulukuhn wurde dabei in 8,60 sek Siebte und Marlene Fenster in 8,63 sek Neunte. Wenzel knackte ebenfalls seine Bestleistung, kam in 7,65 sek ins Ziel. Schmidt wurde in 7,66 sek Vierter, Kambartel in 7,89 sek Sechster.

Bronze gab es auch für Paulukuhn im Weitsprung. Die 4,87 m bedeuten auch eine neue persönliche Bestleistung. Die holte mit 5,80 m auch Kambartel. Er wurde Fünfter, Schmidt mit 5,11 m Achter und Wenzel mit 4,81 m Neunter.

Beim Hochsprung waren Paulukuhn mit 1,49 m als Dritte und Kambartel mit 1,65 m als Fünfter nicht zufrieden.

Für den MTV startete über 60 m noch Anna Frischauf in der Altersklasse Frauen und in der U20 Dominik Bux. Frischauf wurde in 9,06 sek nach 8,99 sek im Vorlauf Achte, Bux in 8,07 sek Sechster.

VfL Repelen

Nikola Stefaniak, VfL Repelen, wird in Rhede Doppel-Regionsmeisterin. Foto: VfL Repelen

Noch erfolgreicher war Nikola Stefaniak (Frauen) vom VfL Repelen eine Woche vor den LVN-Hallenmeisterschaften. Die 23-Jährige holte in Rhede gleich zwei Regionsmeistertitel. Über 60 m ließ sie in neuer persönlicher Bestzeit von 8,01 sek ihren acht Konkurrentinnen keine Chance. Über 60 m Hürden gewann sie in 9,00 sek den Zeitendlauf. Beim späteren Einlagelauf über die Strecke kam sie in neuer Bestzeit von 8,92 sek in Ziel. Im Hochsprung wurde Stefaniak mit 1,46 m Zweite.

Doch der VfL freute sich über zwei weitere Titel. Dennis Hannig feierte seine Premiere in der Männerklasse – und gewann mit 1,81 m den Hochsprung. Zweiter wurde er in 7,44 sek im 60 m Sprint. Jana Geldermann (U20) siegte schließlich mit 4,60 m im Weitsprung. David Wagner startete erstmals in der U18 und wurde nach 7,58 sek im Vorlauf über 60 m im Finale mit 7,61 sek Zweiter. Der 16-jährige Mehrkämpfer holte in seinen drei weiteren Disziplinen jeweils neue Bestleistungen. Die 60 m Hürden absolvierte er als Vierter in 9,91 sek, im Hochsprung wurde er Sechster mit 1,59 m und die 5,89 m im Weitsprung bedeuteten Platz vier.

Team Niederrhein

Das Team vom Team Niederrhein: (von links) Lukas Baxmann, Rebecca Pfau, Lisa Marie Glunz und Lukas Peer. Foto: Team Niederrhein

Lukas Baxmann und Lukas Peer knackten in Rhede nicht nur ihre Bestleistungen sondern auch die Vereinsrekorde vom Team Niederrhein. In der U18 lief Baxmann den 60 m-Vorlauf in 7,51 sek und ließ im Finale den zum Teil drei Jahre älteren Mitstreitern mit 7,48 sek keine Chance. Den Vereinsrekord holte er sich so in der U16 und U18, weil Teamkollege Peer 7,49 sek benötigte. Trainer Hannes Hücklekemkes freute sich, zumal Peer nach mehrjähriger Pause wieder eingestiegen ist. Erstmals über die 1,07 m hohen Männerhürden über 60 m stellte er dann mit 9,46 sek im Einlagelauf auch einen neuen Vereinsrekord auf.

Die Team-Athletinnen Rebecca Pfau und Lisa Marie Glunz, die nun ihren C-Trainerschein hat und die Minis betreut, waren in der Frauenklasse ebenfalls gut drauf. Pfau sprang mit 4,42 m auf Rang vier, lief die 60 m in 8,90sek, Glunz sprang 3,99 m weit auf Platz fünf, kam nach 9,54 sek im 60 m-Vorlauf ins Ziel.

>>>LUKAS BAXMANN IN LEVERKUSEN

Einen Tag bevor Lukas Baxmann, der erst vor einem Jahr zum Team Niederrhein/SV Alemannia Kamp kam, in Rhede aktiv war, startete er beim Hallensportfest in Leverkusen furios ins neue Jahr 2020. Nicht nur, dass er seit Herbst im LVN-Landeskader Sprint ist, stellte er in Leverkusen über 60 m in der Klasse U16 in 7,58 sek als Vierter einen Vereinsrekord auf – den er in Rhede erneut knackte.