Verbesserte Defensive sorgt bei BG Lintfort für Auswärtssieg

Kamp-Lintfort. Die Basketballer der BG Lintfort gehen nach dem Auswärtssieg in Schwelm als Tabellenachter in die Weihnachtspause der 2. Regionalliga.

Es war die erwartet unangenehme Partie gegen einen unangenehm zu spielenden Gegner. Doch letztlich haben sich die Zweitregionalliga-Basketballer der BG Lintfort mit einem Erfolg in die Weihnachtspause verabschiedet. Das Team von Cheftrainer Tobias Liebke hat sich beim sieglosen Tabellenletzten RE Baskets Schwelm mit 76:71 (32:41) durchgesetzt, damit den zweiten Sieg in Folge und insgesamt dritten Saisonerfolg eingefahren.

Die Lintforter brauchten knapp fünf Minuten, um ihren Rhythmus zu finden. Von da an entwickelte sich ein recht ausgeglichenes Spiel. Doch die Gäste vom Niederrhein offenbarten in der Folgezeit der ersten Halbzeit immer öfter zu große Lücken in der Defensive, die von den Schwelmern konsequent attackiert und auch ausgenutzt wurden.

So wuchs der Rückstand der BGL im zweiten Viertel immer weiter an, betrug kurz vor der Halbzeitpause erstmals zehn Punkte. „Wir haben einfach nicht die Intensität an den Tag gelegt, die es brauchte. Dadurch haben wir es Schwelm zu einfach gemacht“, kritisierte Trainer Tobias Liebke. Da der BGL zudem auch ein wenig das Wurfglück fehlte und Center Janosch Feige schon nach dem zweiten Angriff erst einmal verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste, war der Rückstand zu Halbzeitpause durchaus verdient.

BG Lintfort: Sonderlob für Oskar Mellmann

Doch aus der Kabine kamen die Lintforter mit der richtigen Einstellung. Vor allem defensiv war eine erhöhte Intensität zu erkennen. Nach sechs Minuten im dritten Viertel betrug der Rückstand zwar noch fünf Punkte (46:41), doch die Lintforter waren nun das bessere Team, führten kurz vor Ende des dritten Abschnitts erstmals mit 56:55.

Pech für die BGL: Paul Krüger stieß nach einer Defensivaktion unglücklich mit seinem Gegenspieler zusammen und konnte das Spielfeld nur gestützt von seinen Teamkollegen verlassen. Die BGL brauchte kurz, um diesen Schock zu verdauen, kehrte dann aber wieder zu ihrem erfolgreichen Rezept einer harten Defensivarbeit zurück. Schwelm versuchte zwar noch einmal alles, kam durch erfolgreiche Distanzwürfe heran, doch die BGL-Akteure behielten nun auch an der Freiwurflinie die Nerven.

BGL-Trainer Tobias Liebke: Genug Tiefe auf der Bank

„Wir haben gewonnen, weil wir genug Tiefe auf der Bank hatten und sich in der zweiten Halbzeit alle nicht nur an die Vorgaben gehalten, sondern auch mit viel Leidenschaft gespielt haben. Ein Extralob geht an Oskar Mellmann, der kurz vor Spielbeginn noch starke Rückenschmerzen hatte und beinahe nicht hätte spielen können“, so Coach Liebke nach der Partie.

BGL-Punkte: Mellmann (15), Sengutta (13), Krüger (12), Durdel, Feige (beide 9), Peltz (8), Wittich (7), Sehovic (3).

