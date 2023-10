Verbesserte BG Lintfort gibt möglichen Sieg aus der Hand

Kamp-Lintfort. In der 2. Basketball-Regionalliga zeigt sich die BG Lintfort stark verbessert, gibt aber einen möglichen Erfolg in Köln spät aus der Hand.

Der Trend zeigt nach oben, aber die Ergebnisse stimmen einfach nicht. Die Regionalliga-Basketballer der BG Lintfort sind deutlich verbessert aus der Herbstpause gekommen, mussten sich am Samstagabend dennoch den RheinStars Köln II mit 87:90 (46:51) geschlagen geben. Und das, obwohl das Team von Coach Marcel Buchmüller wenige Minuten vor dem Ende das Momentum noch auf seiner Seite gehabt hatte.

Für die BG Lintfort trifft Till Achtermeier zwei Dreier in Serie

Denn in der Domstadt waren nur noch rund drei Minuten zu spielen, als Till Achtermeier seinen zweiten Dreipunktwurf von innerhalb rund 60 Sekunden verwandelte und die BGL damit mit 84:80 in Führung brachte. Eine Situation, die die Lintforter in dieser Saison noch nicht erlebt hatten. Der Sieg war greifbar – doch am Ende versagten die Nerven. Auch, weil die Gastgeber eine Umstellung vornahmen, die die BGL in diesem Moment überforderte: „Die Kölner haben auf eine 2-3-Zone umgestellt, ein mutiger Schritt zu diesem Zeitpunkt. Aber er hat sich bezahlt gemacht, wir sind aus dem Rhythmus gekommen und haben dreimal hintereinander den Ball einfach zu leichtfertig verloren“, so Trainer Buchmüller.

Gute Leistung, aber wieder keine Punkte: Trainer Marcel Buchmüller (links) von der BG Lintfort. Foto: BG Lintfort

BG Lintfort am Samstag nun in Wuppertal

Diese kurze Schwächephase nutzten die RheinStars aus, brachten sich mit einem 7:0-Lauf ihrerseits wieder in Führung. Die BGL antwortete zwar noch einmal in Person von Jonas Humm per Dreipunktwurf zum Ausgleich – doch am Ende hatten die Lintforter keine Antworten mehr und verloren.

Eine Tatsache, die Buchmüller zwar nervte, die er aber auch nicht zu hoch gehängt wissen wollte. „Wir haben eine weitere Reaktion gezeigt, haben heute auch spielerisch überzeugt und immer wieder unsere freien Schützen gefunden. Die Jungs haben gekämpft, das kann man ihnen absolut nicht absprechen – und das stimmt auch zufrieden. Doch haben wir in der Defensive teils wieder zu langsam geschaltet. Das müssen wir abstellen.“

Für die BG Lintfort trifft Oskar Mellmann am besten

Nächste Chance: am Samstag um 20 Uhr bei den Südwest Baskets Wuppertal in Ronsdorf. Am 4. November (20 Uhr) ist dann der Erstregionalliga-Absteiger BG Aachen in der Glückauf-Halle zu Gast.

BG Lintfort: Mellmann 17, Achtermeier 14, Sengutta, Tiggelkamp beide 13, Karakaya 11, Humm 6, Peltz, Sehovic beide 4, Wittich 3, Malesevic 2, Kanbir, Vujanovic.

