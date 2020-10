Verbandsligist TV Kapellen drei Monate ohne Andreas Wink

Beim TV Kapellen herrscht derzeit eine etwas merkwürdige Stimmung: Bei den Verbandsliga-Handballern läuft es aktuell überhaupt nicht rund – der Verein droht sein avisiertes Ziel, „ganz oben mitzuspielen“, bereits zu einem frühen Zeitpunkt der Meisterschaft aus den Augen zu verlieren. Spielverderber Nummer eins ist dabei ganz klar das große Verletzungspech. Zahlreiche schwerwiegende Ausfälle verhindern aktuell einen Entwicklungs- und Lernprozess beim TVK. Die Blau-Weißen dümpeln mit mageren 6:6 Punkten im Niemandsland der Tabelle herum.

Ein Hoffnungsträger, auf den die sportliche Zukunft unter anderem fußen soll, heißt Andreas Wink. Der spielintelligente Neuzugang hatte sich schon prima integriert, sollte das Rückraumspiel neu beleben. Er hat in den wenigen Spielen stets Verantwortung übernommen und wichtige Tore erzielt. Doch als der 30-Jährige im Heimspiel gegen den TSV Kaldenkirchen mit Schmerz verzehrtem Gesicht das Parkett verlassen hatte und sich den Ellenbogen hielt, gab es bereits schlimme Vorahnungen.

Unglücklicher Zweikampf

Kurze Augenblicke zuvor geriet der Rückraumspieler unglücklich in einen Zweikampf zwischen einem Mit- und Gegenspieler. Sein Ellenbogengelenk wurde dabei einmal komplett durchgedrückt. Nun herrscht Klarheit über die Schwere der Verletzung, die genaue Diagnose steht. Das Gute: Der Ellenbogen ist nicht gebrochen. Das Schlechte: Ein Band ist gerissen – die Ausfallzeit bei normaler Genesung beträgt dennoch drei Monate. „Eine Operation ist nicht notwendig. Die Ärzte haben mir gesagt, dass eine konservative Behandlung ausreicht, damit der Ellenbogen wieder ausheilt“, erklärt Andreas Wink. „Ich soll in der nächsten Zeit meinen Arm so normal es geht bewegen und belasten. In zirka sechs Wochen beginnt dann die Physiotherapie.“

Dem TV Kapellen kommt die Herbstpause daher recht, damit die zahlreichen Spieler ihre Verletzungen auskurieren können und Defizite aufarbeiten. Ein weiterer Ausfall, den die Mannschaft nur schwerlich ersetzen kann, ist Tim Leigraf. Der wurfgewaltige Rückraumspieler wurde vor der Saison vom Ligakonkurrenten Königshof II verpflichtet, um einen echten „Shooter“ aus der zweiten Reihe zu besitzen.

Tim Leigraf: Entzündung am Kreuzband

Tim Leigraf konnte schon in der Vorbereitung nur sporadisch trainieren, nun legt ihn eine Entzündung am Kreuzband für unbestimmte Zeit auf Eis. Er trug das TVK-Trikot noch kein einziges Mal in einem Meisterschaftsspiel.

Aber auch andere Spieler wurden bislang immer wieder von Verletzungen heimgesucht. So kommt beispielsweise Kreisläufer und Deckungsspezialist Henrik Bullermann nicht wie gewohnt auf Touren wegen anhaltender Knie- und Schulterprobleme. Linkshänder Nils ter Haar laboriert ebenfalls an einer Schulterverletzung.

So freut es umso mehr, das Leon Schneemann, der sich zwei Finger gebrochen hatte, zuletzt in St. Tönis sein Comeback feierte.

Ein echter Lichtblick hingegen ist Andreas Dürdoth. Der vor der Saison verpflichtete Torwart übertraf bislang die Erwartungen. Er überzeugte in jeder Partie mit guten Leistungen und Paraden.