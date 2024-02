Verbandsligist TV Kapellen baut wieder auf Leon Schneemann

Moers In der Handball-Verbandsliga ist der TV Kapellen am kommenden Sonntag bei der heimstarken Turnerschaft Lürrip gefordert.

Beim TV Kapellen hat man sich damit abgefunden, dass die laufende Handball-Verbandsliga-Saison mehr Schatten als Licht aufweist. Die Mannschaft kann vielen Gegnern noch nicht einmal im Ansatz das Wasser reichen, hat aber in den direkten Vergleichen gegen die unmittelbare Konkurrenz aus dem Keller stets geliefert. Und so gibt es berechtigte Hoffnungen, dass die Blau-Weißen beim Tabellennachbarn, der Turnerschaft aus Lürrip, am Sonntag ab 13.30 Uhr wieder punkten werden.

TV Kapellen mit schwerer Auswärtshürde

„Wir müssen schauen, was am Ende heraus kommt“, sagt TVK-Interimstrainer Martin Gräfen. „Wir sind nicht chancenlos, aber die Aufgabe wird immens schwer, denn Lürrip ist gerade vor heimischer Kulisse extrem lauf- und kampfstark.“

Zudem kann man aus Kapellener Sicht nicht gerade von einem Lieblingsgegner sprechen – zu oft gab es in der Vergangenheit, selbst noch als Favorit, herbe Enttäuschungen. Die Gäste müssen insbesondere ihre zuletzt zu hohe Fehlerquote im Angriff minimieren. Lürrip wartet praktisch nur auf die Patzer des Gegners, zumal die Rücklaufmoral beim TVK nicht übermäßig ausgeprägt ist.

TV Kapellen: Trainer Martin Gräfen setzt auf verbesserten Gegenstoß

„Wir sollten einen Schritt nach dem anderen gehen“, ergänzt Martin Gräfen: „Wir müssen die Basis eines möglichen Erfolges in der Deckung legen, mit viel Aggressivität, Leidenschaft und Hingabe. Zudem brauchen wir die Tore aus dem Gegenstoß.“

Das Positionsspiel in der Offensive bleibt hingegen das Sorgenkind, auch wenn die Rückkehr von Rückraumspieler Leon Schneemann nach wochenlanger Verletzung der Mannschaft zuletzt gegen die HSG Wesel sichtlich gutgetan hat.

TV Kapellen macht Fortschritte im Überzahlspiel

Martin Gräfen sieht aber momentan die größten Fortschritte beim Überzahlspiel. „Wir haben zuletzt im Training viel Zeit aufgewendet, um unser Überzahl besser und gezielt zu nutzen“, so der Trainer: „Ich hoffe, wir werden davon auch in Lürrip profitieren.“ Der TV Kapellen wird aller Voraussicht nach mit einem kompletten Aufgebot antreten.

