Am Niederrhein. In der Tischtennis-Verbandsliga holen die Falken Rheinkamp I und II sowie der TuS Rheinberg nicht allzu viel. Besser läuft es in der Bezirksliga.

Gegen das Tabellenschlusslicht Bayer 05 Uerdingen II lief es für die Falken Rheinkamp beim 8:8 nicht. Die beiden anderen Tischtennis-Verbandsligisten mussten sich sogar geschlagen geben.

Verbandsliga

TTV Falken Rheinkamp - Bayer 05 Uerdingen II 8:8. Ben Graner musste den grippeerkrankten Andre Heinrich ersetzen und holte im unteren Paarkreuz und im Doppel drei von vier möglichen Punkten. Das gelang aber nicht allen „Falken“. Lediglich im Entscheidungsdoppel unterlag Garner an der Seite von Sebastian Hallen – im fünften Satz. Am Ende gingen fünf von sechs Fünf-Satz-Spielen an die Gäste.

Zwar hieß es nach den Doppeln noch 2:1 für die Gastgeber, doch in der ersten Einzelrunde kam im oberen und mittleren Paarkreuz bis zum 2:5 nichts mehr dazu. Schließlich musste Andreas Kaiser früh zwei Matchbälle gegen Dennis Kudla abwehren, holte das einzige Fünf- Satz-Spiel für die Falken. Vor dem Abschlussdoppel lagen die Gastgeber mit 8:7 vorne. Doch es reichte einfach nicht.

Falken: Kaiser/Graner, Oliver Schauer/Hallen; Graner (2), Hallen (2), Kaiser, Marcel Abel.

TTV Falken Rheinkamp II - Spvg. Meiderich 06/95 5:9. Gegen den ersatzgeschwächten Tabellenführer war mehr drin. Doch schon die Brüder Asmir und Damir Halilovic unterlagen überraschend im Doppel, aus denen die „Reserve-Falken“ mit einem 1:2-Rückstand herauskamen. Frank Bentin/Frank Kufen setzten sich mit 3:0 gegen Nils Stöber/Vincent Moj durch. Dann glichen die Halilovic’ zum 3:3 aus. Doch nach dem 4:5, Kufen hatte Moj in fünf Sätzen niedergerungen, holten die Falken II nicht mehr viel. Zum Teil sehr knapp, so unterlag Ben Garner noch nach fünf eigenen Matchbällen.

Falken II: Kufen/Bentin; D. Halilovic, A. Halilovic, Bentin, Kufen.

TuS 08 Rheinberg II - Post SV Oberhausen 3:9. Die Rheinberger Reserve steuert dem Abstieg entgegen. In den Doppeln hatten noch Michael Volkmann/Wilhelm Kieselmann und Orhan Aydin/Atilla Bas für eine 2:1-Führung gesorgt. Doch in den Einzeln konnte sich nur noch Volkmann durchsetzten. Am Ende verlor auch noch Aydin unglücklich in fünf Sätzen zum 3:9-Endstand.

Bezirksliga

Hülser SV - TTV Falken Rheinkamp III 9:5. Zwar fehlte Falken-Kapitän und Spitzenspieler Andre Heinrich. Doch nach dem 4:4-Zwischenstand gaben Ismail Öz und Stephan Gundlach – jeweils nach 2:0-Führungen – sowie Sebastian Hallen und Sebastian Stüber nach 2:1 alle im fünften Satz ihre Spiele noch ab. Die Falken bleiben aber Tabellenführer. „Bei vier Punkten Vorsprung auf Platz zwei und sechs verbleibenden Spielen wird die Meisterschaft nochmal spannend, allerdings haben wir gegen die drei stärksten Teams der Liga jetzt auch gespielt“, so Stephan Gundlach.

Falken: Hallen/Alder; Alder (2), Hallen, Burmeister.

PSV Kamp-Lintfort - Union Kevelaer-Wetten 9:6. PSV holt einen wichtigen Sieg gegen das Tabellenschlusslicht. Zumal der schlechter platzierte WRW Kleve II den Stadtnachbarn DJK Kellen als Ligafünften besiegte. Die 2:1-Führung nach den Doppeln 2:1 bauten Michael Eichhof und Magnus Vollrath im oberen Paarkreuz auf 4:1 aus. Der PSV bleibt weiter auf einem Relegationsplatz.

PSV: Michael Eichhof/Magnus Vollrath, Andreas Dargel/Jens Tophoven; Eichhof (2), Vollrath (2), Dargel, Tophoven, Carsten Happ,

TuS Borth - TTV Hamborn 9:6. Nach der 2:1-Führung aus den Doppeln hatten die Gastgeber stets wenigstens einen Zwei-Punkte-Vorsprung und gewannen sicher. Nur /Domenique Cremers blieb unglücklich ohne Punkterfolg.

Borth: Ludger Fischer/Udo Manegold, Nicolas Hain/Julian Weerts; Peter Potjans (2), Hain (2), Fischer, Weerts, Mangold.

SV Millingen - TTC Osterfeld 9:5. Der Ligazweite aus Millingen spürt den Atem vom -dritten Rheinwacht Dinslaken im Nacken. Die „Buben“ gaben sich gegen Osterfeld aber keine Blöße, rückten dank der Falken-III-Niederlage näher an Platz eins. Peter Ingenillem blieb ohne Sieg.

SVM: Mario van Bebber/Mario Spettmann, Benjamin Sowinski/Oliver Müller; van Bebber (2), Müller (2), Spettmann, Henning Blankenstein.

>>>PSV-DAMEN VERLIEREN IN DER NRW-LIGA BEI FORTUNA BONN

Beim Aufstiegskandidaten SC Fortuna Bonn mussten die Damen vom PSV Kamp-Lintfort in der NRW-Liga auf Johanna Paul und Lea Sänger krankheitsbedingt verzichten. Das Trio Sandra Sänger, Annika Meens und Helga Wrona-Krutz wollten dennoch möglichst viele Punkte gegen den Abstieg holen. Doch nur Sänger setzte sich bei der 1:8-Niederlage durch. Meens unterlag Felina Busch im fünften Satz. Bonn trat auch mit der ehemaligen Bundesligaspielerin Meng Xiang-Grüß an, ließ nichts anbrennen.