Verbandsliga-Teams der Falken Rheinkamp überzeugen

Am Niederrhein. Beide Tischtennis-Verbandsligamannschaften vom TTV Falken Rheinkamp lassen gegen ihre Konkurrenten keine Federn. Anders ist es in der Landesliga.

Beide Tischtennis-Verbandsligamannschaften vom TTV Falken Rheinkamp konnten sich gegen ihre Konkurrenten durchsetzen. ihrem Spieltag den Sieg. Auch wenn die jeweiligen Gegner nicht als Schwergewichte in die Partien gegangen sind, war es keine Selbstverständlichkeit.

Falken Rheinkamp – DJK Altenessen 9:1. Die Gastgeber konnten zum ersten Mal in Bestbesetzung mit Marcel Abel antreten. „Wir sind zwar als Favorit in das Spiel gegangen, aber ein Sieg in der Höhe ist schon überraschend, da lief schon alles für uns“, musste nach dem Aufeinandertreffen auch Falken-Sprecher Andreas Kaiser zugeben. Wieder kamen die Rheinkamper mit einem 3:0 aus den Doppel und alle vier Fünf-Satz-Spiele gingen an den Gastgeber.

Damir Halilovic setzte sich neben Ben Graner im Doppel und gegen das starke obere Paarkreuz von Altenessen mit Lukas Ranft und Stivin Matti im fünften Satz durch.

Punkte: Halilovic/Graner, Kaiser/Schrooten, Abel/Schauer; Halilovic (2), Kaiser, Schrooten, Abel, Schauer.

Kein guter Start

TV Borken – Falken Rheinkamp II 6:9. Die Reserve-Falken mussten auswärts beim weiterhin sieglosen Tabellenvorletzten TV Borken ran. Obwohl die Falken auf ihren Spitzenspieler Sebastian Mighali verzichten mussten, waren sie allein nach der Papierform der Favorit.

Doch die Gastgeber wollten sich nicht kampflos auf- und ergeben, schnupperten über 5:3 und bis zum 6:5 sogar wenigstens an einem Punktgewinn. André Heinrich an der Seite von Frank Bentin und Luca Kasper neben Shakjir Aliu hatten ihre Doppel jeweils mit 1:3 verloren. Doch dann rappelten sich die Rheinkamper auf, holten vier Einzelsiege in Folge zum 9:6 Sieg.

Dabei überragte Sebastian Hamers, der mit Stephan Gundlach nach dem 3:1-Doppelsieg im oberen Paarkreuz auch beide Einzel gewann – ohne Satzverlust.

Punkte: Hamers/Gundlach; Hamers (2), Bentin (2), Kasper (2), Heinrich, Aliu.

Doppelspieltag in der Landesliga

Falken Rheinkamp III – TuS 08 Lintorf 0:9. Ismail Öz schnupperte zweimal am Punktgewinn, doch ohne Shakijr Aliu und Luca Kasper gab es am Doppelspieltag nichts zu holen.

Falken Rheinkamp III – Anrather TK 5:9. Gegen den Tabellenführer Anrath lief’s deutlich besser. Es reichte nach dem 2:1 aus den Doppeln am Ende aber nicht zum Punktgewinn. Auch weil vier von fünf Fünf-Satz-Spiele an die Gäste gingen.

Punkte: Kasper/Aliu, Stübner/Weerts; Aliu, Kasper, Burmeister.

Die „Dritte“ plant nun, gegen den Kempener LC und TTC Homberg die Klasse zu sichern, so Kasper.

