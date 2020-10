Verbandsliga-Schlusslicht SV Neukirchen wieder enttäuschend

Neukirchen-Vluyn. Nach einer 20:31-Heimniederlage gegen den HC TV Rhede ziert der SV Neukirchen in der Handball-Verbandsliga weiter das Tabellenende.

Derzeit kann wohl niemand den freien Fall des SV Neukirchen stoppen. Die Verbandsliga-Handballer haben erneut in beiden Mannschaftsteilen enttäuscht und sich wie ein Absteiger präsentiert. Der neuerliche Auftritt daheim gegen den HC TV Rhede war unterirdisch, weshalb die deutliche 20:31 (8:18)-Pleite auch in der Höhe absolut in Ordnung geht. Neukirchen (0:10 Punkte) liegt somit folgerichtig auf dem letzten Tabellenplatz.

Die SVN-Fans bekamen in den ersten 30 Minuten nur schwer verdauliche Kost angeboten. Der Auftritt war grausig und nur mit Schmerzen anzuschauen. Natürlich lastet die aktuelle Situation auf den Schultern der Spieler. Wenn bekanntlich wenig gelingt, ist es um das Selbstbewusstsein schlecht bestellt. Die SVN-Spieler wirkten von der ersten Minute an nervös, es gelang kaum etwas. Selbst dass die Neuzugänge – Tim Wirtz im linken Rückraum und sein Pendant Pierre Köhler standen in der Startaufstellung – brachten keine Sicherheit. Ja, die Mannschaft erspielte sich Möglichkeiten, aber die Ausbeute war zum großen Teil katastrophal. Die Spieler trafen zudem viel zu oft die falschen Entscheidungen und patzten im individuellen Bereich.

Rhede hingegen zeigte, was alles mit Ruhe, Konzept und Entschlossenheit leistbar ist: Der Gast kam über die mannschaftliche Geschlossenheit. Die Gäste wussten ihre Stärken geschickt einzubringen und deckten so schonungslos Defizite in der SVN-Verteidigung auf.

Ein weiteres großes Neukirchener Manko war die Rücklaufmoral: Die Spieler liefen, wenn überhaupt, oft nur im „Trab“ zurück.

Christopher Loer wird schmerzlich vermisst

Neukirchen schaffte es nach dem Seitenwechsel zwar, die Partie ausgeglichen zu gestalten – aber die Luft war da bereits raus. „Wir haben uns in Halbzeit zwei gesteigert, endlich den Kampf angenommen“, sagte SVN-Trainer Chris Oploh. „Uns allen war klar, dass wir uns nicht noch einmal so präsentieren durften, wie in Hälfte eins.“ Neukirchen vermisste seinen Abwehrstrategen Christopher Loer, der aus privaten Gründen fehlte.

SVN: Wirtz 4, Fietze 4, Köhler 3/2, Dommek 3, Feltgen 2, Toschki 1, Niehoff 1, Potschka 1, Kaplanek 1.