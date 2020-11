Verband präsentiert die neuen Spielansetzungen

Am Niederrhein. Der Westdeutsche Tischtennis-Verband hat die Termine für die aus der Vorrunde noch ausstehenden Begegnungen veröffentlicht.

Obwohl niemand weiß, ob und wann der Spielbetrieb wieder aufgenommen werden kann, hat der Westdeutsche Tischtennis-Verband die Termine für die aus der Vorrunde noch ausstehenden Begegnungen veröffentlicht. Noch vor anderen Verbänden hatte der WTTV am 25. Oktober beschlossen , die restlichen in diesem Jahr vorgesehenen Spiele auszusetzen und die Saison in einer einfachen Runde ab Januar fortzuführen – wenn es die Corona-Beschränkungen erlauben.

Dass gespielt werden kann, davon gehen derzeit Werner Almesberger und Lars Czichun als Verantwortliche für den Spielbetrieb im Verband aus. Man möchte den Vereinen ein gewisses Maß an Planungssicherheit vermitteln und signalisieren, dass die Hoffnung, wenn auch auf einen verkürzten Saisonabschluss, noch nicht gestorben ist.

Im neuen Terminplan wurden die an den ersten fünf Spieltagen auf später verlegten Punktekämpfe im Januar und der ersten Februar-Hälfte angesetzt, während anschließend ab März alle in der Vorrunde noch offenen Partien zur Austragung kommen sollen. Gespielt wird jetzt in der einfachen Runde jeder gegen jeden ohne Rückspiel.

Teilweise für Verunsicherung sorgt allerdings der Beschluss, dass die zu Saisonbeginn festgelegte Auf- und Abstiegsregelung volle Gültigkeit behält, obwohl nur eine einfache Runde gespielt wird. In manchen Vereinen erhalten dadurch die noch ausstehenden Spiele eine erheblich größere Bedeutung, was den Auf- oder Abstieg angeht.

Erschwerend kommt hinzu, dass durch die Hallenschließungen im November kein Training möglich ist und dies im Tischtennis auch nicht durch „Heimarbeit“ ersetzt werden kann. Zudem muss man auch künftig von einigen positiven Corona-Tests in den Vereinen ausgehen, wodurch die Zwangspause weiter verlängert oder Mannschaften in wichtigen Spielen zusätzlich geschwächt würden.