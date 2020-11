Verband erklärt das Vorgehen für die Winterhallenrunde

Am Niederrhein. Der Tennis-Verband Niederrhein hat sich auf eine Regelung der Saison unter dem Dach verständigt. Es gibt auch ein „Worst Case“-Szenario.

Der Tennis-Verband Niederrhein hat die im November nicht wahrnehmbaren Spieltermine der Winterhallenrunde neu terminiert. Für den Fall, dass der Spielbetrieb nach dem 30. November 2020 fortgesetzt werden darf, gelten folgende Regelungen: Die für die Monate Dezember, Januar, Februar und März geplanten Spieltermine bleiben bestehen. Die im November ausgefallenen Spieltermine werden auf die Termine 19./20. Dezember 2020, 2./3. Januar 2021, 13./14. Februar, 6./7. März oder 13./14. März verlegt. Sollten diese Alternativen nicht ausreichen, könnte auch noch zu Beginn des Aprils gespielt werden.

Die Neuansetzungen auf Bezirksebene können von diesen genannten Terminen abweichen. In gegenseitigem Einvernehmen können sich die beteiligten Mannschaften auch auf einen späteren Spieltermin einigen. Diese Änderung muss dem Wettspielleiter bekannt gegeben und bei nuLiga eingetragen werden.

Kein Neustart ganz unten bei Abmeldung

Mannschaften, die zum jetzigen Zeitpunkt noch abgemeldet werden, steigen in die nächsttiefere Spielklasse ab, müssen also nicht bei einer Neuanmeldung in der niedrigsten Spielklasse neu starten. Das Nenngeld für abgemeldete Mannschaften wird um die Hälfte reduziert. Die sonstigen Ordnungsmaßnahmen bleiben bestehen.

„Sollte das bisher bis zum 30. November befristete Wettkampfverbot in den Dezember verlängert werden, führt dies leider zwangsläufig zu einer Absage der Winterhallenrunde 20/21, da nicht mehr eine ausreichende Anzahl von Ausweichterminen zur Verfügung stehen würde“, so der TVN in einer Meldung. Bei Eintritt dieser Konstellation wird die bestehende Auslosung unverändert für die nächste Winterhallenrunde 21/22 übernommen.

Sollte in den Monaten Januar, Februar und März 2021 kein Wettkampfverbot mehr bestehen, können die Mannschaften in gegenseitigem Einvernehmen die geplanten Spiele durchführen. Dies hat aber keinen Einfluss auf die Tabellen, die Ergebnisse zählen jedoch sowohl für die Ranglisten- als auch LK-Wertung.